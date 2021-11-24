24 ноября 2021, 17:21 Инфографика Как хорошие фары снижают аварийность в ночное время

Число ДТП в ночное время и их последствия напрямую коррелируют с характеристиками автомобильных фар, свидетельствуют данные исследования. Современные световые приборы, которые, как правило, предлагаются в максимальных комплектациях или за доплату, позволяют снизить риск травм и избежать наезда на пешеходов и животных. Хороший свет фар дает водителю недостающие секунды на принятие правильного решения в экстремальной ситуации, объясняют эксперты.



Как хорошие фары снижают аварийность в ночное время — в инфографике «Газеты.Ru»