24 ноября 2021, 17:15 Инфографика Как изменились цены на фастфуд

Бургер в России подорожал за девять месяцев более чем на 10% в годовом выражении, а картошка фри — на 18%, свидетельствуют данные исследования оператора фискальных данных OFD.ru



На основании анализа онлайн-продаж фастфуда в период с 1 января по 30 сентября, аналитики вычислили, что средняя стоимость бургера составила 311 рублей, картошки фри — 111 рублей. В прошлом году стоимость бургера в аналогичный период составляла 281,6 рубля, а фри — 94,1 рубля.



В итоге средний чек россиянина при онлайн-заказе фастфуда увеличился на 25,5%, составив 394 рубля, в то время как в 2020 году россиянин заплатил бы за такой же заказ в среднем 314 рублей.