Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В Молдавии хотят изменить условия поставок газа из России... 20:09
Житель Кемеровской области убил сожительницу и двух ее детей, а после... 20:01
В Bank of America спрогнозировали подорожание алмазов на 15%... 19:57
Вылетевший в ФНЛ «Рубин» стал самым прибыльным клубом... 19:56
В СКР назвали число уголовных дел по событиям... 19:53
Евгений Миронов посетил Мариуполь 19:52
В России предложили ввести ЕГЭ по «языкам коренных... 19:51
Жителя Москвы из-за воздушных шаров избили трое мужчин 19:49
Россия ограничила экспорт инертных газов 19:49
Певица Чеботина заявила, что МакSим пела под фонограмму... 19:48
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте
Инфографика

Как россияне ухаживают за своими автомобилями в 2022 году

Весной 2022 года россияне резко сократили расходы на содержание автомобилей в сравнении с аналогичным периодом годом ранее, свидетельствует исследование банка «Русский стандарт», подготовленное по заказу «Газеты.Ru». Так, автовладельцы на 35% стали реже красить машины, делать кузовной ремонт и тюнинг.
Как россияне ухаживают за своими автомобилями и сколько на это тратят в 2022 году — в инфографике «Газеты.Ru»
close
100%
Алина Джусь/"Газета.Ru"
Скопировать ссылку
Картина дня
Военная операция на Украине. День 98-й
Онлайн-трансляция военной операции РФ на Украине — 98-й день
Чубайса и его окружение проверяют на коррупцию
ТАСС: источник в силовых структурах заявил об опросах окружения Чубайса на предмет коррупции
«Непростой, но поистине прекрасный путь»: в России вернут орден «Мать-героиня»
Путин поддержал идею возродить звание «Мать-героиня»
Лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук подтвердил перенос концерта в Москве
НАТО созовет встречу Турции, Швеции и Финляндии по вопросу расширения
Зеленский пообещал Украине систему ПВО крепче, чем «железный купол»
Путин уволил пять генералов МВД
Новости
Житель Кемеровской области убил сожительницу и двух ее детей, а после надругался над телами
В Bank of America спрогнозировали подорожание алмазов на 15% в 2022 году
Вылетевший в ФНЛ «Рубин» стал самым прибыльным клубом РПЛ в 2021 году
В СКР назвали число уголовных дел по событиям на Украине
Евгений Миронов посетил Мариуполь
В России предложили ввести ЕГЭ по «языкам коренных народов»
Жителя Москвы из-за воздушных шаров избили трое мужчин
Все новости
Украинская православная церковь раскололась на епархии. Шесть из них поминают патриарха Кирилла
Ровеньковская епархия УПЦ первой приостановила поминовение Онуфрия
Как будет работать льготная ипотека на самострои
В России запустили льготную ипотеку на самостоятельное строительство частных домов
Битые и некрашеные: россияне стали хуже ухаживать за автомобилями
Автомобилисты на 35% сократились расходы на ремонт покраску и тюнинг личных машин
Тест: как хорошо вы разбираетесь в орденах и военных наградах
Знаете ли вы историю необычных орденов
Россияне скупают советский хрусталь. Сколько он стоит и как его вписать в новую кухню
«Авито»: спрос на советский хрусталь вырос на 55%
«Американские HIMARS станут первой целью для России на Украине»
Генерал-майор РВСН Попов рассказал, в чем состоит опасность американских РСЗО HIMARS
От «Побега из Шоушенка» до Бэтмена: лучшие фильмы Моргана Фримана
В атаке пошире, в защите поуже: каким получился сериал про первую женщину-тренера в РПЛ
Вышел сериал «Домашнее поле» про футбол с Янковским и Устиновой
«Это русские территории». Юг и восток Украины собирается воссоединиться с Россией
Депутат Слуцкий рассчитывает на присоединение Херсона, ДНР и ЛНР к России «уже в июле»
«Они — как террористы». В Донбассе не собираются отпускать пленных наемников
В ДНР исключили обмен пленных иностранных наемников
«У вас был аборт, поэтому у вас такой ребенок»: мамы о том, как устраивали детей с особенностями в школу
Мамы детей с различными нарушениями рассказали о трудностях при поступлении в первый класс
Туристическая Россия: Арзамас, Дивеево и Саров объединят для путешественников
Как изменится знаменитый кластер Нижегородской области
«Оправданно, но незаконно»: США ищут способ передать Украине деньги Банка России
NYT: США опасаются подорвать доверие инвесторов конфискацией активов ЦБ РФ

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+