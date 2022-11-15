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Как увеличивалось население Земли?

15 ноября на Земле родился восьмимиллиардный человек. Кто он точно – официально пока не объявлено, сведения о том, что население планеты достигло 8 миллиардов базируются на расчетах ООН. Хотя губернатор Гегаркуникской области Армении Карен Саркисян со ссылкой на ЮНИСЕФ уже заявил, что им стала новорожденная девочка Арпи из Матуни. Чтобы прибавить восьмой миллиард человеческой популяции потребовалось меньше 12 лет. Для сравнения: первый миллиард человек был зафиксирован на Земле только в начале XIX века.
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