Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Размер шрифта
А
А
А
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Размер шрифта
А
А
А
Боец Харитонов назвал Александра Емельяненко «огородным... 11:12
Володин заявил Пригожину, что военных нельзя разделять, если речь идет... 11:11
Полиция установила личность подозреваемого в нападении... 11:10
РБК: в российских аптеках вырос спрос... 11:06
В Воронеже мужчина поджег зажигалкой бензобак своего автомобиля... 11:06
Боксер Альварес поздравил сборную Аргентины с победой на ЧМ... 11:05
Financial Times: коррупционный скандал в ЕС может повредить... 11:05
PLOS ONE: политические взгляды влияют на первое впечатление... 11:05
Врач рассказал, как нельзя сбивать температуру у ребенка 11:04
Житель Башкирии получил 18 лет колонии за изнасилование и... 11:02
Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Инфографика

Как стоимость футболистов повлияла на итоговый результат ЧМ-2022

18 декабря завершился чемпионат мира по футболу 2022 года. В финальном матче победу одержала сборная Аргентины, переигравшая национальную команду Франции в серии пенальти. Бронзовыми медалистами турнира стали хорваты, которые в матче за третье место оказались сильнее Марокко — 2:1.

«Газета.Ru» представляет инфографику, на которой представлены результаты каждой из 32 команд-участниц на турнире, место в рейтинге ФИФА на момент старта ЧМ-2022, а также общая трансферная стоимость игроков сборных.
close
100%
Скопировать ссылку
Картина дня
Военная операция РФ на Украине. День 299-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 299-й день
«Угроза была озвучена». Во Франции опасаются «тотальной войны» России с НАТО
Журналист Boulevard Voltaire уверен, что НАТО раскрыло свое участие в конфликте на Украине
«Экзистенциальное заявление». В США оценили призыв к беженцам не возвращаться на Украину
Эксперт FP расценил просьбу Зеленского к беженцам признанием катастрофической ситуации на Украине
Мэр Киева Кличко заявил о повреждении объектов критической инфраструктуры после взрывов
Число беженцев, прибывших в Россию с Украины и из Донбасса, с февраля превысило 5 млн
Politico: Байден пока не планирует визит в Киев из соображений безопасности
Kronen Zeitung: Австрия задержала гражданина Греции по подозрению в шпионаже в пользу РФ
Новости
РБК: в российских аптеках вырос спрос на «Флуимуцил-Антибиотик ИТ»
В Воронеже мужчина поджег зажигалкой бензобак своего автомобиля на АЗС
Боксер Альварес поздравил сборную Аргентины с победой на ЧМ после скандала с Месси
Financial Times: коррупционный скандал в ЕС может повредить энергетическому сотрудничеству с Катаром
PLOS ONE: политические взгляды влияют на первое впечатление о человеке
Врач рассказал, как нельзя сбивать температуру у ребенка
Житель Башкирии получил 18 лет колонии за изнасилование и убийство своей сожительницы
Все новости
Нагреть нервную систему: российские ученые изучают метод лечения эпилепсии термогенетикой
Биолог Подгорный объяснил, как можно управлять движениями организма извне с помощью нагрева
Георгий Бовт
Он просто отстал от времени
Вспоминая время дорогого Леонида Ильича
Аргентина — чемпион мира 2022: как это было
В финальном матче на стадионе «Лусаил Айконик» против аргентинцев играла сборная Франции...
Аборты, насилие, разводы: как сложилась личная жизнь актрис сериала «Зачарованные»
Как развивались романтические отношения Алиссы Милано и других актрис, сыгравших в сериале «Зачарованные»
«Создавайте свое». Путин пожелал участникам «Движение первых» никому не подражать
Путин выразил уверенность, что «большие перемены» в России и мире приведут к лучшему
«Отдать солдатам приказ отступить». В ФРГ нашли способ прекратить конфликт на Украине
Глава МИД ФРГ Бербок выступила против прекращения конфликта на Украине на условиях Москвы
В Москве прошел сильнейший снегопад со времен Великой Отечественной
ВСУ обстреляли Белгород, восемь человек ранены, один погиб
Глава Белгородской области Гладков сообщил об одном погибшем и 8 раненых после обстрела ВСУ
«Это мировая война»: папа Римский не верит в скорое завершение конфликта на Украине
Папа Римский Франциск назвал конфликт на Украине мировой войной
«Банши Инишерина» Мартина Макдоны: это все, что останется после меня
Рецензия на фильм Мартина Макдоны «Банши Инишерина» с Колином Фарреллом и Бренданом Глисоном
Доброта без границ
Как волонтеры помогают людям в период СВО
«Вино на высоте»: «Аэрофлот» выбирает российские вина на борт
«Аэрофлот» провел дегустацию в рамках Российского винодельческого форума
«Поддерживают терроризм». Посол ЦАР обвинил Францию в причастности к взрыву в «Русском доме»
Посол ЦАР в Москве ответил на слова главы МИД Франции о взрыве в «Русском доме»

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+