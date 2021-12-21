21 декабря 2021, 16:17 Инфографика Стоимость электроэнергии в разных странах

Цены на электроэнергию в Европе на фоне рекордного подорожания газа также показали многолетний максимум – стоимость мВт/ч достигала €430 ($485). «Газета.Ru» сравнила цены на электричество в разных странах и выяснила, что в России они фактически минимальные на мировом рынке — $102 за мВт/ч. Чуть дороже свет для американских и канадских потребителей. В Азии, например в Японии, электричество стоит приблизительно вдвое больше, чем на Северо-Американском континенте. Сколько стоит электроэнергии в разных странах — в инфографике «Газеты.Ru»