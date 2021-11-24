Большинство россиян не считают себя суеверными, но изредка придерживаются некоторых примет, следует из опроса сервиса Яндекс.Недвижимость, поступившего в «Газету.Ru».
Самая популярная примета связана с зеркалом: нужно посмотреть в свое отражение, если что-то забыли и приходится возвращаться домой — ее придерживаются 55% опрошенных. 53% считают, что перед долгой дорогой стоит посидеть «на дорожку», чтобы путешествие было благополучным. Около 47% респондентов не передают предметы через порог своей квартиры, поскольку это «к несчастью или к ограблению».
В какие еще приметы верят россияне - в инфографике «Газеты.Ru»
В какие приметы верят россияне
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Алина Джусь/"Газета.Ru"