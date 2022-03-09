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Где можно расплатиться картой «Мир»

Карты российской платежной системы «Мир» принимают в общей сложности в 11 странах мира. Среди них бывшие страны СССР, частично признанные Южная Осетия и Абхазия, а также Турция и Вьетнам. Кроме того, «Мир» обслуживаются в отдельных банках Кипра, а также в аэропорту Дубая. У карт «Мир» есть своя система бесконтактной оплаты Mir Pay. Ее мобильное приложение доступно только пользователям гаджетов на ОС Android. Сейчас карты системы «Мир» выпускают более 80 банков.
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Алина Джусь/"Газета.Ru"
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