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Какие страны и когда объявляли дефолт

Международное рейтинговое агентство Moody's допустило технический дефолт в России к началу мая, если страна будет продолжать выплаты по евробондам в рублях. С дефолтами в разные годы сталкивались многие страны. В той же России технический дефолт был объявлен в 1998 году. Греция за последнее десятилетие пережила целых два дефолта. Объявляли их и страны Латинской Америки. Иногда это делали напрямую правительства стран, иногда – рейтинговые агентства из «большой тройки»: Moody's, S&P и Fitch.
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Алина Джусь/"Газета.Ru"
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