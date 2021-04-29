10 лет вместе: хроника семейной жизни принца Уильяма и Кейт Миддлтон

Герцог и герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон отмечают десятилетие своего брака. 29 апреля 2011 года за их бракосочетанием в Вестминстерском аббатстве следили десятки миллионов жителей всего мира. В одной только Великобритании телетрансляцию посмотрели 26,3 млн человек – к ним присоединились более 10 млн зрителей из других стран, а число просмотров прямого эфира на YouTube достигло 72 млн.



С тех пор прошло 10 лет – за это время принц Уильям и Кейт Миддлтон стали родителями троих детей, а их роль в королевской семье с каждым годом становилась все более весомой. Британцы постепенно учатся воспринимать герцогов Кембриджских как будущих короля и королеву Великобритании: хотя старший сын принца Чарльза находится лишь на втором месте среди претендентов на трон, именно в нем и его супруге британские подданные видят достойных монархов.



Десять лет брака Уильяма и Кейт – в фотогалерее «Газеты.Ru».