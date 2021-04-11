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Алессандра Амброзио во время 72-го Каннского кинофестиваля, 2019 год Алессандра Амброзио во время 72-го Каннского кинофестиваля, 2019 год
Алессандра Амбросио наравне с соотечественницами Жизель Бундхен и Адрианой Лимой долгое время оставалась одним из главных «ангелов» Victoria's Secret. На фото: ангелы Victoria's Secret на шоу в Нью-Йорке, 2015 год Алессандра Амбросио наравне с соотечественницами Жизель Бундхен и Адрианой Лимой долгое время оставалась одним из главных «ангелов» Victoria's Secret. На фото: ангелы Victoria's Secret на шоу в Нью-Йорке, 2015 год
Карьера Амбросио на подиумах шоу бельевого бренда началась в 2001 году, когда она вышла в качестве не «ангела», а простой приглашенной модели. Но осталась с маркой надолго Карьера Амбросио на подиумах шоу бельевого бренда началась в 2001 году, когда она вышла в качестве не «ангела», а простой приглашенной модели. Но осталась с маркой надолго
В 2006-м Алессандра Амбросио стала «послом» линии Victoria's Secret PINK. В 2008-м &ndash; вышла на подиум спустя всего лишь три месяца после рождения ребенка, в следующем году она уже открывала шоу, а в 2011-м согласилась надеть самые тяжелые «ангельские» крылья за всю историю шоу, будучи беременной вторым ребенком. Они весили 13 кг В 2006-м Алессандра Амбросио стала «послом» линии Victoria's Secret PINK. В 2008-м &ndash; вышла на подиум спустя всего лишь три месяца после рождения ребенка, в следующем году она уже открывала шоу, а в 2011-м согласилась надеть самые тяжелые «ангельские» крылья за всю историю шоу, будучи беременной вторым ребенком. Они весили 13 кг
В 2012 году Алессандра Амбросио удостоилась чести выйти в Fantasy Bra &ndash; «цветочный» бюстгальтер был выполнен лондонскими ювелирами и украшен аметистами, сапфирами, рубинами и бриллиантами в оправе из розового и желтого золота В 2012 году Алессандра Амбросио удостоилась чести выйти в Fantasy Bra &ndash; «цветочный» бюстгальтер был выполнен лондонскими ювелирами и украшен аметистами, сапфирами, рубинами и бриллиантами в оправе из розового и желтого золота
В 2014-м супермодель снова вышла на подиум в Fantasy Bra, на этот раз он назывался «Мечта» В 2014-м супермодель снова вышла на подиум в Fantasy Bra, на этот раз он назывался «Мечта»
В модельный бизнес Алессандра Амбросио, родившаяся 11 апреля 1981 года в городе Эрешин в Бразилии, пришла в возрасте 12 лет, перед этим сделав пластическую операцию по изменению формы ушей &mdash; ей не нравилось, что они слегка торчат. В 2006-м году, придя в качестве гостьи в передачу «Топ-модель по-американски», звезда признается, что сожалеет об этом. В возрасте 14 лет девушка вошла в число 20 финалистов бразильского конкурса моделей Elite Model Look. На фото: Алессандра Амбросио за кулисами шоу Victoria's Secret в Голливуде, 2007 год В модельный бизнес Алессандра Амбросио, родившаяся 11 апреля 1981 года в городе Эрешин в Бразилии, пришла в возрасте 12 лет, перед этим сделав пластическую операцию по изменению формы ушей &mdash; ей не нравилось, что они слегка торчат. В 2006-м году, придя в качестве гостьи в передачу «Топ-модель по-американски», звезда признается, что сожалеет об этом. В возрасте 14 лет девушка вошла в число 20 финалистов бразильского конкурса моделей Elite Model Look. На фото: Алессандра Амбросио за кулисами шоу Victoria's Secret в Голливуде, 2007 год
Помимо Victoria's Secret, Алессандра Амбросио сотрудничала с такими крупными мировыми брендами как Gucci, Dolce & Gabbana, Calvin Klein, Oscar de la Renta, Christian Dior, Escada, Fendi, Giorgio Armani, снималась для календаря Pirelli, выходила на подиумы Недель моды и снималась для обложек глянцевых журналов Помимо Victoria's Secret, Алессандра Амбросио сотрудничала с такими крупными мировыми брендами как Gucci, Dolce & Gabbana, Calvin Klein, Oscar de la Renta, Christian Dior, Escada, Fendi, Giorgio Armani, снималась для календаря Pirelli, выходила на подиумы Недель моды и снималась для обложек глянцевых журналов
В 2012 году Алессандра Амбросио попала на шестое место списка самых высокооплачиваемых моделей по версии Forbes &ndash; за год она заработала $6,6 млн В 2012 году Алессандра Амбросио попала на шестое место списка самых высокооплачиваемых моделей по версии Forbes &ndash; за год она заработала $6,6 млн
За два дня до дня рождения супермодель выложила в Instagram программу одной из тренировок, которая включала приседы на одной ноге с утяжелителями, приседы в плие с гирей, скручивания и другие упражнения на разные группы мышц. Среди любимых видов физических нагрузок она также называет йогу &mdash; кроме того, признается, что любит играть в пляжный воллейбол и кататься на роликах вместе с детьми. На фото: Алессандра Амброзио с дочерью Аней и сыном Ноа, 2021 год За два дня до дня рождения супермодель выложила в Instagram программу одной из тренировок, которая включала приседы на одной ноге с утяжелителями, приседы в плие с гирей, скручивания и другие упражнения на разные группы мышц. Среди любимых видов физических нагрузок она также называет йогу &mdash; кроме того, признается, что любит играть в пляжный воллейбол и кататься на роликах вместе с детьми. На фото: Алессандра Амброзио с дочерью Аней и сыном Ноа, 2021 год
Что же касается личной жизни, недавно Амбросио подтвердила, что встречается с манекенщиком Ричардом Ли. С отцом своих детей, предпринимателем Джейми Мазуром, Алессандра Амбросио рассталась в 2018 году. На фото: Амбросио и Мазур на вечеринке в Лос-Анджелесе, 2015 год Что же касается личной жизни, недавно Амбросио подтвердила, что встречается с манекенщиком Ричардом Ли. С отцом своих детей, предпринимателем Джейми Мазуром, Алессандра Амбросио рассталась в 2018 году. На фото: Амбросио и Мазур на вечеринке в Лос-Анджелесе, 2015 год
Сейчас, помимо фитнеса, общения с детьми и собственного бренда, Алессандра Амбросио занимается благотворительностью &mdash; она амбассадор американского Национального общества рассеянного склероза. На фото: Алессандра Амброзио на &laquo;оскаровской&raquo; вечеринке Vanity Fair 2020 в Лос-Анджелесе Сейчас, помимо фитнеса, общения с детьми и собственного бренда, Алессандра Амбросио занимается благотворительностью &mdash; она амбассадор американского Национального общества рассеянного склероза. На фото: Алессандра Амброзио на &laquo;оскаровской&raquo; вечеринке Vanity Fair 2020 в Лос-Анджелесе

Тело «ангела»: Алессандре Амбросио — 40

Бразильская супермодель и бывший «ангел» Victoria's Secret Алессандра Амбросио отмечает 40-летие. Несколько лет назад — в 2017-м — она объявила о том, что покидает бренд, чтобы усерднее заниматься своим брендом купальников и товаров для пляжа Ále by Alessandra, а также больше времени проводить с дочерью Аней и сыном Ноа. Сейчас большая часть новостей о жизни Алессандры Амбросио — это сообщения об очередном наряде, подчеркивающем великолепную фигуру, и известия о тренировках, благодаря которым модель поддерживает форму. Как развивалась карьера Алессандра Амбросио — в нашей фотогалерее.
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