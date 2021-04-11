Тело «ангела»: Алессандре Амбросио — 40

Бразильская супермодель и бывший «ангел» Victoria's Secret Алессандра Амбросио отмечает 40-летие. Несколько лет назад — в 2017-м — она объявила о том, что покидает бренд, чтобы усерднее заниматься своим брендом купальников и товаров для пляжа Ále by Alessandra, а также больше времени проводить с дочерью Аней и сыном Ноа. Сейчас большая часть новостей о жизни Алессандры Амбросио — это сообщения об очередном наряде, подчеркивающем великолепную фигуру, и известия о тренировках, благодаря которым модель поддерживает форму. Как развивалась карьера Алессандра Амбросио — в нашей фотогалерее.