Вишня в цвету: где распустилась сакура

Пока в России с нетерпением ждут цветущей весны и тепла, жители многих стран мира уже любуются цветением сакуры. В Японии, Китае и в американском Вашингтоне народ пытается успеть захватить этот короткий момент – вишневые деревья расцветают всего на неделю, поэтому люди стараются хоть в маске, но все же пройти, проехать, пробежаться и, конечно, сфотографироваться на фоне усыпанных мелкими цветами деревьев.



В Европе, тем временем, распустились магнолии, но людей вокруг них почти нет – эта часть света переживает локдаун и третью волну пандемии. Весна в розовом цвете — в фотогалерее «Газеты.Ru».