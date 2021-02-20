Икона 90-х: Синди Кроуфорд – 55

Одной из главных супермоделей 90-х – Синди Кроуфорд – 20 февраля исполняется 55 лет. Муза Карла Лагерфельда и Джанни Версаче, обладательница классических модельных параметров (86-66-89 см при росте 177 см) и родинки над губой, первая девушка с обложки русского Cosmopolitan была в 90-е самой узнаваемой моделью мира. Сегодня она – предпринимательница и мать двоих детей, которые теперь сами строят модельную карьеру.



По случаю дня рождения Синди Кроуфорд «Газета.Ru» вспоминает о ее жизни сквозь годы.