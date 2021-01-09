Город парализован: Мадрид завалило снегом

На Мадрид обрушился самый сильный снегопад за последние несколько лет, из-за которого практически парализовало город: международный аэропорт Мадрид-Барахас 8 января приостановил работу, нарушено железнодорожное движение по ряду направлений, автобусы не ходят, а в работе метро зафиксированы сбои.



Государственное метеорологическое агентство Испании 9 января объявило предупреждение во многих провинциях страны, в некоторых из них уровень погодной опасности повышен до самого высокого — красного. Прогнозируют, что снежный покров в испанской столице в течение дня может превысить 20 см.



Несмотря на неприятные последствия снегопада, местные жители наслаждаются настоящей зимой: играют в снежки, фотографируются и лепят снеговиков.