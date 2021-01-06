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Модель Ирина Шейк перед премьерой фильма «Роковое искушение», Канны, 2017 год Модель Ирина Шейк перед премьерой фильма «Роковое искушение», Канны, 2017 год
Модель Ирина Шейк во время последнего модного шоу Жана-Поля Готье в парижском театре Шатле, 2020 год Модель Ирина Шейк во время последнего модного шоу Жана-Поля Готье в парижском театре Шатле, 2020 год
Ирина Шейк Ирина Шейк
Ирина Шейк и Брэдли Купер на 76-й ежегодной церемонии вручения премии &laquo;Золотой глобус&raquo; в Лос-Анджелесе, 2019 год Ирина Шейк и Брэдли Купер на 76-й ежегодной церемонии вручения премии &laquo;Золотой глобус&raquo; в Лос-Анджелесе, 2019 год
Ирина Шейк на Vanity Fair Oscars Viewing and After Party, Голливуд, 2012 год Ирина Шейк на Vanity Fair Oscars Viewing and After Party, Голливуд, 2012 год
Ирина Шейк и Иван Ургант за кулисами программы &laquo;Вечерний Ургант&raquo;, 2019 год Ирина Шейк и Иван Ургант за кулисами программы &laquo;Вечерний Ургант&raquo;, 2019 год
Криштиану Роналду и Ирина Шейк, 2013 год Криштиану Роналду и Ирина Шейк, 2013 год
Ирина Шейк перед премьерой фильма &laquo;Прости, Ангел&raquo;, Канны, 2018 год Ирина Шейк перед премьерой фильма &laquo;Прости, Ангел&raquo;, Канны, 2018 год
Ирина Шейк на Vanity Fair Oscars Viewing and After Party, Голливуд, 2015 год Ирина Шейк на Vanity Fair Oscars Viewing and After Party, Голливуд, 2015 год
Ирина Шейк с мамой и дочерью на прогулке в Нью-Йорке, 2019 год Ирина Шейк с мамой и дочерью на прогулке в Нью-Йорке, 2019 год
Ирина Шейк во время последнего показа Жана-Поля Готье в рамках Недели моды в Париже, 2020 год Ирина Шейк во время последнего показа Жана-Поля Готье в рамках Недели моды в Париже, 2020 год

«Я — сильная личность»: 35 лет Ирине Шейк

6 января 35-летие празднует одна из самых известных русских супермоделей Ирина Шейк. Такой псевдоним себе придумала уроженка Челябинской области Ирина Шайхлисламова. Татарская фамилия, как и оригинальная внешность, достались будущей супермодели от отца-шахтера, который умер от болезни легких, когда Ирине было 14 лет. После окончания школы девушка переехала в Челябинск и поступила в экономический колледж на маркетинг. Там ее и заметили представители модельного агентства «Светлана».

После победы в челябинском конкурсе красоты с 18-летней Ириной стали заключать контракты зарубежные агенты, которые до этого работали с другими известными моделями из России — Натальей Водяновой и Евгенией Володиной. В 2007 году Шейк начала сниматься для рекламы нижнего белья итальянского бренда Intimissimi, а позже стала его лицом. С тех пор модель успела поработать с такими фотографами, как Памела Хансон, Стив Эрл, Рикардо Тинелли и Рафаэль Мазукко. В 2011 году Ирина Шейк стала первой российской моделью на обложке спортивного журнала Sports Illustrated Swimsuit Edition, который публикует фотографии моделей в купальниках.

За 15 лет Ирина Шейк приобрела международную известность, появившись на обложках Vogue в России, Испании, Турции, Германии, Бразилии, Японии и Мексике, а также в журналах Glamour, Maxim, Allure, GQ, Numero, Vanity Fair, Grazia, Harper's Bazaar и Cosmopolitan. В 2015 году Шейк заключила контракт с французским брендом L'Oreal Paris, а позже стала его международным послом. Модель становилась лицом Armani, Guess, Lacoste, Givenchy и других брендов. В декабре 2016 года Шейк, будучи беременной дочерью Леей, впервые приняла участие в показе нижнего белья Victoria's Secret в Париже.

В личной жизни модели повезло меньше, чем в карьере. С 2010 по 2015 год она встречалась с португальским футболистом Криштиану Роналду, а потом влюбилась в американского актера Брэдли Купера, от которого в 2017 году родила дочь. Однако в 2019 году пара распалась.

«Я - сильная личность и всегда знаю, чего хочу, — говорила Шейк в интервью журналу Vogue в 2020 году. — Мне кажется, некоторых мужчин это отпугивает. Когда у меня заканчиваются с кем-то отношения, я сжигаю все мосты, понимаете? Наверное, кому-то не по себе от этой моей черты. Им кажется, что я беспощадна. Но мало кто знает, что под этой ледяной маской находится искренний и добрый человек, который легко может расплакаться во время интервью».
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