«Я — сильная личность»: 35 лет Ирине Шейк

6 января 35-летие празднует одна из самых известных русских супермоделей Ирина Шейк. Такой псевдоним себе придумала уроженка Челябинской области Ирина Шайхлисламова. Татарская фамилия, как и оригинальная внешность, достались будущей супермодели от отца-шахтера, который умер от болезни легких, когда Ирине было 14 лет. После окончания школы девушка переехала в Челябинск и поступила в экономический колледж на маркетинг. Там ее и заметили представители модельного агентства «Светлана».



После победы в челябинском конкурсе красоты с 18-летней Ириной стали заключать контракты зарубежные агенты, которые до этого работали с другими известными моделями из России — Натальей Водяновой и Евгенией Володиной. В 2007 году Шейк начала сниматься для рекламы нижнего белья итальянского бренда Intimissimi, а позже стала его лицом. С тех пор модель успела поработать с такими фотографами, как Памела Хансон, Стив Эрл, Рикардо Тинелли и Рафаэль Мазукко. В 2011 году Ирина Шейк стала первой российской моделью на обложке спортивного журнала Sports Illustrated Swimsuit Edition, который публикует фотографии моделей в купальниках.



За 15 лет Ирина Шейк приобрела международную известность, появившись на обложках Vogue в России, Испании, Турции, Германии, Бразилии, Японии и Мексике, а также в журналах Glamour, Maxim, Allure, GQ, Numero, Vanity Fair, Grazia, Harper's Bazaar и Cosmopolitan. В 2015 году Шейк заключила контракт с французским брендом L'Oreal Paris, а позже стала его международным послом. Модель становилась лицом Armani, Guess, Lacoste, Givenchy и других брендов. В декабре 2016 года Шейк, будучи беременной дочерью Леей, впервые приняла участие в показе нижнего белья Victoria's Secret в Париже.



В личной жизни модели повезло меньше, чем в карьере. С 2010 по 2015 год она встречалась с португальским футболистом Криштиану Роналду, а потом влюбилась в американского актера Брэдли Купера, от которого в 2017 году родила дочь. Однако в 2019 году пара распалась.



«Я - сильная личность и всегда знаю, чего хочу, — говорила Шейк в интервью журналу Vogue в 2020 году. — Мне кажется, некоторых мужчин это отпугивает. Когда у меня заканчиваются с кем-то отношения, я сжигаю все мосты, понимаете? Наверное, кому-то не по себе от этой моей черты. Им кажется, что я беспощадна. Но мало кто знает, что под этой ледяной маской находится искренний и добрый человек, который легко может расплакаться во время интервью».