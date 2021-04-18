Как восстанавливают собор Парижской Богоматери

Через два года после пожара, разгоревшегося вечером 15 апреля 2019 года и бушевавшего до 16-го, собор Парижской Богоматери только готовится к реставрации. Все это время рабочие занимались обеспечением безопасности будущих работ — например, разбором лесов под крышей, грозивших обрушиться всем своим весом в 200 тонн. Собор решено восстановить в прежнем виде — одобрен проект «разумной реконструкции», к которой предполагается приступить в мае 2021 года. Как выглядит собор через два года после пожара — в фотогалерее «Газеты.Ru».