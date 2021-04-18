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Собор Парижской Богоматери во время реконструкции, 15 апреля 2021 года Собор Парижской Богоматери во время реконструкции, 15 апреля 2021 года
Собор Парижской Богоматери во время реконструкции, 15 апреля 2021 года Собор Парижской Богоматери во время реконструкции, 15 апреля 2021 года
Собор Парижской Богоматери во время реконструкции, 15 апреля 2021 года Собор Парижской Богоматери во время реконструкции, 15 апреля 2021 года
Собор Парижской Богоматери во время реконструкции, 15 апреля 2021 года Собор Парижской Богоматери во время реконструкции, 15 апреля 2021 года
Собор Парижской Богоматери во время реконструкции, 15 апреля 2021 года Собор Парижской Богоматери во время реконструкции, 15 апреля 2021 года
Собор Парижской Богоматери во время реконструкции, 15 апреля 2021 года Собор Парижской Богоматери во время реконструкции, 15 апреля 2021 года
Собор Парижской Богоматери во время реконструкции, 15 апреля 2021 года Собор Парижской Богоматери во время реконструкции, 15 апреля 2021 года
Собор Парижской Богоматери во время реконструкции, 15 апреля 2021 года Собор Парижской Богоматери во время реконструкции, 15 апреля 2021 года
Собор Парижской Богоматери во время реконструкции, 15 апреля 2021 года Собор Парижской Богоматери во время реконструкции, 15 апреля 2021 года
Собор Парижской Богоматери во время реконструкции, 15 апреля 2021 года Собор Парижской Богоматери во время реконструкции, 15 апреля 2021 года
Собор Парижской Богоматери во время реконструкции, 15 апреля 2021 года Собор Парижской Богоматери во время реконструкции, 15 апреля 2021 года
Собор Парижской Богоматери во время реконструкции, 15 апреля 2021 года Собор Парижской Богоматери во время реконструкции, 15 апреля 2021 года

Как восстанавливают собор Парижской Богоматери

Через два года после пожара, разгоревшегося вечером 15 апреля 2019 года и бушевавшего до 16-го, собор Парижской Богоматери только готовится к реставрации. Все это время рабочие занимались обеспечением безопасности будущих работ — например, разбором лесов под крышей, грозивших обрушиться всем своим весом в 200 тонн. Собор решено восстановить в прежнем виде — одобрен проект «разумной реконструкции», к которой предполагается приступить в мае 2021 года. Как выглядит собор через два года после пожара — в фотогалерее «Газеты.Ru».
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