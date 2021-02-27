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Туристы фотографируют статую перед Каирским музеем на фоне сгоревшего здания правящей партии Египта на площади Тахрир, 2011 год Туристы фотографируют статую перед Каирским музеем на фоне сгоревшего здания правящей партии Египта на площади Тахрир, 2011 год
Мумии на полу Египетского музея в Каире после нападения мародеров, 2011 год Мумии на полу Египетского музея в Каире после нападения мародеров, 2011 год
Позолоченная статуя фараона Тутанхамона, которого несет богиня, похищенная из Каирского музея в 2011 году Позолоченная статуя фараона Тутанхамона, которого несет богиня, похищенная из Каирского музея в 2011 году
Статуя Тутанхамона с гарпуном, похищенная из Каирского музея в 2011 году Статуя Тутанхамона с гарпуном, похищенная из Каирского музея в 2011 году
Национальный коммерческий банк Ливии после нападения в 2011 году. Из хранилища банка в Бенгази была похищена коллекция бесценных древних монет, драгоценностей и предметов искусства Национальный коммерческий банк Ливии после нападения в 2011 году. Из хранилища банка в Бенгази была похищена коллекция бесценных древних монет, драгоценностей и предметов искусства
Реставрация одного из поврежденных мародерами экспонатов в Египетском музее в Каире, 2011 год Реставрация одного из поврежденных мародерами экспонатов в Египетском музее в Каире, 2011 год
Министр Египта по делам древностей Захи Хавасс демонстрирует статую Тутанхамона &mdash; один из четырех экспонатов, который удалось вернуть после похищения в 2011 году Министр Египта по делам древностей Захи Хавасс демонстрирует статую Тутанхамона &mdash; один из четырех экспонатов, который удалось вернуть после похищения в 2011 году

Как пострадали музеи Египта и Ливии во время Арабской весны

День 27 февраля 2011 года считается датой окончания Арабской весны. Тогда, 10 лет назад, в результате прокатившихся по странам Ближнего Востока и Северной Африки волнений были, в числе прочего, разграблены музеи и повреждены исторические памятники. Особенно пострадали объекты культурного наследия в Египте и Ливии. В частности, из Каирского музея исчезли как минимум 18 экспонатов и более 70 артефактов были повреждены, вандалы уничтожили две мумии. В Ливии в том же 2011 была похищена коллекция из 7700 золотых, серебряных и бронзовых монет, найденных при раскопхах древней Кирены. Как прошлась Арабская весна по музейным ценностям севера Африки — в фотогалерее «Газеты.Ru».
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