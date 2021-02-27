Как пострадали музеи Египта и Ливии во время Арабской весны

День 27 февраля 2011 года считается датой окончания Арабской весны. Тогда, 10 лет назад, в результате прокатившихся по странам Ближнего Востока и Северной Африки волнений были, в числе прочего, разграблены музеи и повреждены исторические памятники. Особенно пострадали объекты культурного наследия в Египте и Ливии. В частности, из Каирского музея исчезли как минимум 18 экспонатов и более 70 артефактов были повреждены, вандалы уничтожили две мумии. В Ливии в том же 2011 была похищена коллекция из 7700 золотых, серебряных и бронзовых монет, найденных при раскопхах древней Кирены. Как прошлась Арабская весна по музейным ценностям севера Африки — в фотогалерее «Газеты.Ru».