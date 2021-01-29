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Баба Яга и оркестр: лучшие идеи конкурса LEGO
Художник из Петербурга Артем Бизяев предложил собрать из конструктора избушку на курьих ножках и Бабу Ягу. Свою идею он нарисовал с помощью компьютерной графики и разместил на сайте LEGO Ideas. За 16 часов она вышла в топ лидеров, набрала 10 тыс. голосов и теперь имеет все шансы попасть в магазины в качестве набора конструктора. Каждые полгода компания выпускает по два набора, придуманных фанатами. Автор одобренной идеи получает 1% от продаж. LEGO предлагает всем желающим придумать проект, который будет реализован, если наберет достаточное количество голосов на сайте. Идея конкурса родилась 8 лет назад в Японии. Тогда была создана первая такая лимитированная серия.
Сейчас на сайте почти миллион участников и 4 тыс. идей, за которые можно проголосовать. Люди подключают фантазию и предлагают собрать Парфенон, здание парижской Оперы Гарнье, джазовый квартет, дирижабль и поезд, а также автомобили и популярные туристические достопримечательности. По правилам конкурса, идею конструктора, набравшую необходимое число голосов, могут отклонить из-за присутствия в сюжете позитивного образа вредных привычек или насилия, поэтому судьба Бабы Яги с избушкой пока не решена окончательно. Все будет зависеть от того, захочется ли с ней поиграть детям и взрослым.
Среди финалистов конкурса, чьи проекты получили воплощение – рояль, ракета, роботы, персонажи мультиков и сериалов. Проекты некоторых машин, кораблей, Мачу Пикчу, особняков с привидениями и маяков по каким-то причинам отклонили.
Баба Яга и другие идеи от поклонников конструктора, — в фотогалерее «Газеты.Ru».
Сейчас на сайте почти миллион участников и 4 тыс. идей, за которые можно проголосовать. Люди подключают фантазию и предлагают собрать Парфенон, здание парижской Оперы Гарнье, джазовый квартет, дирижабль и поезд, а также автомобили и популярные туристические достопримечательности. По правилам конкурса, идею конструктора, набравшую необходимое число голосов, могут отклонить из-за присутствия в сюжете позитивного образа вредных привычек или насилия, поэтому судьба Бабы Яги с избушкой пока не решена окончательно. Все будет зависеть от того, захочется ли с ней поиграть детям и взрослым.
Среди финалистов конкурса, чьи проекты получили воплощение – рояль, ракета, роботы, персонажи мультиков и сериалов. Проекты некоторых машин, кораблей, Мачу Пикчу, особняков с привидениями и маяков по каким-то причинам отклонили.
Баба Яга и другие идеи от поклонников конструктора, — в фотогалерее «Газеты.Ru».