Лучшие фотографии недели

Каждый день на лентах новостных агентств публикуются тысячи снимков сотен фотографов. Число фотографий за неделю превышает размер средней зарплаты, архив за год займет несколько жестких дисков. Кто возьмет на себя смелость найти в фотобанках все самое интересное?



Фотоотдел «Газеты.Ru» представляет лучшие фотографии 17— 24 апреля: похороны герцога Эдинбургского Филиппа, Индия становится эпицентром COVID-19, ледоход в Сибири и другие главные кадры недели.