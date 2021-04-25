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ФОТОРЕПОРТАЖ

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Передислокация военной техники в Москву для участия в параде Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади, 24 апреля 2021 года Передислокация военной техники в Москву для участия в параде Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади, 24 апреля 2021 года
Ледоход на реке Томь в Томске, 17 апреля 2021 года Ледоход на реке Томь в Томске, 17 апреля 2021 года
Оползень на береговой линии деревни Нефин в Северном Уэльсе, 20 апреля 2021 года Оползень на береговой линии деревни Нефин в Северном Уэльсе, 20 апреля 2021 года
Главный арбитр Анастасия Пустовойтова в матче Футбольной национальной лиги между командами &laquo;Чертаново&raquo; (Москва) и &laquo;СКА-Хабаровск&raquo; (Хабаровск). Впервые в истории российского футбола женщина назначена главным арбитром на матч мужской ФНЛ, 17 апреля 2021 года Главный арбитр Анастасия Пустовойтова в матче Футбольной национальной лиги между командами &laquo;Чертаново&raquo; (Москва) и &laquo;СКА-Хабаровск&raquo; (Хабаровск). Впервые в истории российского футбола женщина назначена главным арбитром на матч мужской ФНЛ, 17 апреля 2021 года
Сотрудник кладбища в Сантьяго, Чили, выполняет свою работу во время пандемии коронавируса, 21 апреля 2021 года Сотрудник кладбища в Сантьяго, Чили, выполняет свою работу во время пандемии коронавируса, 21 апреля 2021 года
Королева Великобритании Елизавета II во время отпевания своего супруга герцога Эдинбургского Филиппа в часовне Святого Георгия, 17 апреля 2021 года Королева Великобритании Елизавета II во время отпевания своего супруга герцога Эдинбургского Филиппа в часовне Святого Георгия, 17 апреля 2021 года
Посетительница выставки японской художницы Яеи Кусамы &laquo;Букет любви, который я видела во Вселенной&raquo; в музее Мартина Гропиуса Бау в Берлине, 22 апреля 2021 года Посетительница выставки японской художницы Яеи Кусамы &laquo;Букет любви, который я видела во Вселенной&raquo; в музее Мартина Гропиуса Бау в Берлине, 22 апреля 2021 года
Помывка памятника Владимиру Маяковскому на Триумфальной площади, 17 апреля 2021 года Помывка памятника Владимиру Маяковскому на Триумфальной площади, 17 апреля 2021 года
Вид на часовню Вонифатия Мученика и святой источник в Спас-Купалище во время паводка, Владимирская область, 17 апреля 2021 года Вид на часовню Вонифатия Мученика и святой источник в Спас-Купалище во время паводка, Владимирская область, 17 апреля 2021 года
Погребальные костры скончавшихся от COVID-19 в крематории в Нью-Дели, 24 апреля 2021 года Погребальные костры скончавшихся от COVID-19 в крематории в Нью-Дели, 24 апреля 2021 года
Павлин и голубь в одном из лондонских парков, 20 апреля 2021 года Павлин и голубь в одном из лондонских парков, 20 апреля 2021 года

Лучшие фотографии недели

Каждый день на лентах новостных агентств публикуются тысячи снимков сотен фотографов. Число фотографий за неделю превышает размер средней зарплаты, архив за год займет несколько жестких дисков. Кто возьмет на себя смелость найти в фотобанках все самое интересное?  

Фотоотдел «Газеты.Ru» представляет лучшие фотографии 17— 24 апреля: похороны герцога Эдинбургского Филиппа, Индия становится эпицентром COVID-19, ледоход в Сибири и другие главные кадры недели.
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