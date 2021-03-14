Лучшие фотографии недели

Каждый день на лентах новостных агентств публикуются тысячи снимков сотен фотографов. Число фотографий за неделю превышает размер средней зарплаты, архив за год займет несколько жестких дисков. Кто возьмет на себя смелость найти в фотобанках все самое интересное?



Фотоотдел «Газеты.Ru» представляет фотографии второй недели марта: хоккей на Байкале, извержение вулкана Синабунг, российско-норвежская драма в биатлоне и другие главные кадры недели.