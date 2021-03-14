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Туристы наблюдают из палатки, как извергается вулкан Синабунг в провинции Северная Суматра, Индонезия, 11 марта 2021 года Туристы наблюдают из палатки, как извергается вулкан Синабунг в провинции Северная Суматра, Индонезия, 11 марта 2021 года
Сожжение арт-объекта &laquo;Башня вакцинация&raquo; художника Николая Полисского на праздновании Масленицы в арт-парке &laquo;Никола-Ленивец&raquo;, Калужская область, 13 марта 2021 года Сожжение арт-объекта &laquo;Башня вакцинация&raquo; художника Николая Полисского на праздновании Масленицы в арт-парке &laquo;Никола-Ленивец&raquo;, Калужская область, 13 марта 2021 года
Вакцинация против коронавируса в синагоге города Бней-Брак, Израиль, 7 марта 2021 года Вакцинация против коронавируса в синагоге города Бней-Брак, Израиль, 7 марта 2021 года
Небо над Берлином после грозы, 11 марта 2021 года Небо над Берлином после грозы, 11 марта 2021 года
Российский лыжник Александр Большунов после марафонской гонки на чемпионате мира в Оберстдорфе, 7 марта 2021 года Российский лыжник Александр Большунов после марафонской гонки на чемпионате мира в Оберстдорфе, 7 марта 2021 года
Мальчишки играют на реке Чао Прайя после празднования Национального Дня слонов в древнем городе Аюттхая, Таиланд, 13 марта 2021 года Мальчишки играют на реке Чао Прайя после празднования Национального Дня слонов в древнем городе Аюттхая, Таиланд, 13 марта 2021 года
Хоккейный матч на озере Байкал в поселке Большое Голоустное, организованный для привлечения внимания к экологическим проблемам региона, 8 марта 2021 года Хоккейный матч на озере Байкал в поселке Большое Голоустное, организованный для привлечения внимания к экологическим проблемам региона, 8 марта 2021 года
Принц Уильям беседует с учеником одной из школ восточного Лондона во время официального визита, 11 марта 2021 года Принц Уильям беседует с учеником одной из школ восточного Лондона во время официального визита, 11 марта 2021 года
Пациент в отделении неотложной помощи больницы на севере Италии, 8 марта 2021 года Пациент в отделении неотложной помощи больницы на севере Италии, 8 марта 2021 года
Демонстранты атакуют баррикаду, защищающую Национальный дворец Мехико, во время марша протеста против гендерного насилия, 8 марта 2021 года Демонстранты атакуют баррикаду, защищающую Национальный дворец Мехико, во время марша протеста против гендерного насилия, 8 марта 2021 года
Автомобиль едет по ледовой переправе длиной 5 км на реке Енисей, связывающей региональную дорогу между районными центрами Новоселово и Краснотуранск, Красноярский край, 9 марта 2021 года Автомобиль едет по ледовой переправе длиной 5 км на реке Енисей, связывающей региональную дорогу между районными центрами Новоселово и Краснотуранск, Красноярский край, 9 марта 2021 года

Лучшие фотографии недели

Каждый день на лентах новостных агентств публикуются тысячи снимков сотен фотографов. Число фотографий за неделю превышает размер средней зарплаты, архив за год займет несколько жестких дисков. Кто возьмет на себя смелость найти в фотобанках все самое интересное?  

Фотоотдел «Газеты.Ru» представляет фотографии второй недели марта: хоккей на Байкале, извержение вулкана Синабунг, российско-норвежская драма в биатлоне и другие главные кадры недели.
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