Научила страну одеваться: 50 лет Эвелине Хромченко

50 лет назад в Уфе родилась Эвелина Хромченко, будущая журналистка, законодательница мод и бессменная ведущая передачи «Модный приговор». Дочь педагога, она и сама стала учительницей от мира моды – строгий стиль и неизменные очки в черной оправе, бескомпромиссные оценки для героев программы и требовательность по отношению к студентам и самой себе поставили ее имя в ряд главных фэшн-инфлюэнсеров не только в России, но и в мире. Эвелина Хромченко – в фотогалерее «Газеты.Ru».