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Карьеру в журналистике Хромченко начала уже на первых курсах учебы на факультете журналистики МГУ: она работала в редакции передач для детей и подростков на радиостанции «Смена», одна из авторских передач «Спящая красавица» была посвящена моде и красоте. В то же время Хромченко стала сотрудничать с телепрограммой «Взгляд» под руководством Влада Листьева Карьеру в журналистике Хромченко начала уже на первых курсах учебы на факультете журналистики МГУ: она работала в редакции передач для детей и подростков на радиостанции «Смена», одна из авторских передач «Спящая красавица» была посвящена моде и красоте. В то же время Хромченко стала сотрудничать с телепрограммой «Взгляд» под руководством Влада Листьева
За год до окончания теле- и радиокафедры журфака она стала обозревателем моды на радиостанции «Европа Плюс», а спустя год после выпуска организовала и возглавила первый в России подростковый глянец «Маруся», который существует до сих пор. На обложке журнала публикуются фотографии читательниц, которые отбираются на конкурсной основе За год до окончания теле- и радиокафедры журфака она стала обозревателем моды на радиостанции «Европа Плюс», а спустя год после выпуска организовала и возглавила первый в России подростковый глянец «Маруся», который существует до сих пор. На обложке журнала публикуются фотографии читательниц, которые отбираются на конкурсной основе
Эвелина Хромченко писала о моде для главных глянцевых журналов: Cosmopolitan, ELLE, а также для &laquo;Известий&raquo;, &laquo;Комсомольской правды&raquo;, &laquo;Новой газеты&raquo; и журнала «Огонек», а в 1998 году возглавила русскую версию международного издания L'Officiel. Образ грозной начальницы и законодательницы мод Эвелина создала в русской версии фильма «Дьявол носит Prada», в котором озвучила героиню Мерил Стрип, строгого главного редактора глянца. На этот образ работает и стиль самой Эвелины &ndash; сдержанный и строгий имидж учительницы, неизменно дополненный короткой стрижкой и очками в экстравагантной оправе. <br>На фото: Эвелина Хромченко на открытии фестиваля &laquo;Мода и стиль в фотографии&raquo; в Москве, 2003 год Эвелина Хромченко писала о моде для главных глянцевых журналов: Cosmopolitan, ELLE, а также для &laquo;Известий&raquo;, &laquo;Комсомольской правды&raquo;, &laquo;Новой газеты&raquo; и журнала «Огонек», а в 1998 году возглавила русскую версию международного издания L'Officiel. Образ грозной начальницы и законодательницы мод Эвелина создала в русской версии фильма «Дьявол носит Prada», в котором озвучила героиню Мерил Стрип, строгого главного редактора глянца. На этот образ работает и стиль самой Эвелины &ndash; сдержанный и строгий имидж учительницы, неизменно дополненный короткой стрижкой и очками в экстравагантной оправе. <br>На фото: Эвелина Хромченко на открытии фестиваля &laquo;Мода и стиль в фотографии&raquo; в Москве, 2003 год
Эвелина Хромченко родилась 27 февраля 1971 года в Уфе в семье экономиста и учительницы русского языка, через 10 лет семья переехала в Москву Эвелина Хромченко родилась 27 февраля 1971 года в Уфе в семье экономиста и учительницы русского языка, через 10 лет семья переехала в Москву
В 2007 году Эвелина Хромченко стала ведущей ток-шоу на Первом канале «Модный приговор», где выступает с позиций модного критика и «прокурора», на стороне обвинителя В 2007 году Эвелина Хромченко стала ведущей ток-шоу на Первом канале «Модный приговор», где выступает с позиций модного критика и «прокурора», на стороне обвинителя
За 14 лет существования программы Хромченко вместе с Александром Васильевым и чередующимися соведущими научили одеваться тысячи женщин и мужчин, прививая им чувство стиля. <br>На фото: ведущие программы Александр Васильев и Эвелина Хромченко, ставшие лауреатами премии &laquo;ТЭФИ-2015&raquo; За 14 лет существования программы Хромченко вместе с Александром Васильевым и чередующимися соведущими научили одеваться тысячи женщин и мужчин, прививая им чувство стиля. <br>На фото: ведущие программы Александр Васильев и Эвелина Хромченко, ставшие лауреатами премии &laquo;ТЭФИ-2015&raquo;
Карьера в международном издании и работа в пиар-отделе Московской недели моды, а также публикация книги о русском стиле принесли Эвелине Хромченко мировую славу, а имя ее стало ассоциироваться с российской модой. В 2013 году авторитетное издание о моде Business of Fashion включило ее в рейтинг персон-инфлюэнсеров наряду с редактором американского Vogue Анной Винтур. А дизайнер Джон Гальяно перечислял имя Хромченко среди ассоциаций с Россией, вместе с икрой и Красной площадью. На фото: Эвелина Хромченко с партнером, художником Дмитрием Семаковым Карьера в международном издании и работа в пиар-отделе Московской недели моды, а также публикация книги о русском стиле принесли Эвелине Хромченко мировую славу, а имя ее стало ассоциироваться с российской модой. В 2013 году авторитетное издание о моде Business of Fashion включило ее в рейтинг персон-инфлюэнсеров наряду с редактором американского Vogue Анной Винтур. А дизайнер Джон Гальяно перечислял имя Хромченко среди ассоциаций с Россией, вместе с икрой и Красной площадью. На фото: Эвелина Хромченко с партнером, художником Дмитрием Семаковым
Хромченко учит одеваться не только телезрителей, но и студентов: с 2002 по 2011 год она сотрудничала с Высшей школой экономики, в 2013 году возглавила направление журналистики о моде и стиле жизни на журфаке МГУ, а в 2015 запустила собственный проект «Школа моды Эвелины Хромченко», лекции в рамках которого проводились в ГУМе. В пандемию школа перестроилась на онлайн-преподавание, а сама Хромченко активно ведет соцсети и ищет контакт с молодой аудиторией Хромченко учит одеваться не только телезрителей, но и студентов: с 2002 по 2011 год она сотрудничала с Высшей школой экономики, в 2013 году возглавила направление журналистики о моде и стиле жизни на журфаке МГУ, а в 2015 запустила собственный проект «Школа моды Эвелины Хромченко», лекции в рамках которого проводились в ГУМе. В пандемию школа перестроилась на онлайн-преподавание, а сама Хромченко активно ведет соцсети и ищет контакт с молодой аудиторией
«Когда появился Instagram, он полностью вытеснил из моей жизни Tumblr, а когда в Instagram появились Stories, я перестала пользоваться Periscopе и Snapchat, хотя они давали приличные цифры. Зато я активизировалась во &laquo;ВКонтакте&raquo;: Эта соцсеть нынче демонстрирует активную жизнь &mdash; вот там-то у меня как раз есть подписчики от 13 лет и младше, они особенно активны во время прямых эфиров. И я всегда интересуюсь, сделали ли они уроки», &mdash; говорила Хромченко в интервью HELLO! три года назад «Когда появился Instagram, он полностью вытеснил из моей жизни Tumblr, а когда в Instagram появились Stories, я перестала пользоваться Periscopе и Snapchat, хотя они давали приличные цифры. Зато я активизировалась во &laquo;ВКонтакте&raquo;: Эта соцсеть нынче демонстрирует активную жизнь &mdash; вот там-то у меня как раз есть подписчики от 13 лет и младше, они особенно активны во время прямых эфиров. И я всегда интересуюсь, сделали ли они уроки», &mdash; говорила Хромченко в интервью HELLO! три года назад
У Эвелины Хромченко есть сын Артемий, который родился в 1996 году. В отличие от отца &ndash; Александра Шумского &ndash; и матери, Артемий связал свою жизнь с наукой, а не с модой &ndash; стал нейробиологом, но сохраняет привитое с детства чувство стиля У Эвелины Хромченко есть сын Артемий, который родился в 1996 году. В отличие от отца &ndash; Александра Шумского &ndash; и матери, Артемий связал свою жизнь с наукой, а не с модой &ndash; стал нейробиологом, но сохраняет привитое с детства чувство стиля

Научила страну одеваться: 50 лет Эвелине Хромченко

50 лет назад в Уфе родилась Эвелина Хромченко, будущая журналистка, законодательница мод и бессменная ведущая передачи «Модный приговор». Дочь педагога, она и сама стала учительницей от мира моды – строгий стиль и неизменные очки в черной оправе, бескомпромиссные оценки для героев программы и требовательность по отношению к студентам и самой себе поставили ее имя в ряд главных фэшн-инфлюэнсеров не только в России, но и в мире. Эвелина Хромченко – в фотогалерее «Газеты.Ru».
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