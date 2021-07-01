Народная принцесса: Диане исполнилось бы 60 лет

Принцессе Диане сегодня исполнилось бы 60 лет. Она погибла в автокатастрофе в 1997 году в возрасте 36 лет: это стало трагедией не только для ее родных, но и для всего мира – леди Диана была настоящей народной принцессой, пользовавшейся всеобщей любовью.



Сегодня, спустя 60 лет, родные и близкие по-прежнему постоянно вспоминают Диану. Сыновья, принцы Уильям и Гарри, вспоминают о глубокой боли, пережитой из-за потери матери, и нервно реагируют на папарацци, которых винят в трагедии. Брат, Чарльз Спенсер, и подруги, обвиняют журналиста Мартина Башира, из-за интервью которому Диане пришлось расторгнуть брак с принцем Чарльзом и лишиться защиты королевской семьи.



Она до сих пор остается иконой стиля и примером для подражания для своих невесток Кейт Миддлтон и Меган Маркл, про нее снимают фильмы и сериалы.



Кто такая принцесса Диана – не нужно объяснять никому. А какой была ее жизнь – смотрите в фотогалерее «Газеты.Ru».