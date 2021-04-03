Просто супер: кто получил премию GQ

В этом году премию GQ Super Women вручали в третий раз, причем наградить решили сразу 12 претенденток, так как в 2020-м из-за пандемии церемония не проводилась. Награждали за заслуги в спорте, культуре, благотворительности, журналистике и бизнесе. Среди лауреатов оказались глава Ростуризма Зарина Догузова, актрисы Ян Гэ и Виктория Исакова, режиссер Анна Меликян, оперная певица Аида Гарифуллина, фигуристка Елизавета Туктамышева и журналист Екатерина Гордеева.



Поддержать номинантов и похвастаться нарядами на церемонию пришли Ксения Собчак, Марианна Максимовская, Яна Рудковская, Игорь Верник, Елена Летучая и Агата Муцениеце.



Триумфаторы и гости церемонии — в фоторепортаже «Газеты.Ru».