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Виктория Исакова, Ян Гэ, Елизавета Туктамышева Виктория Исакова, Ян Гэ, Елизавета Туктамышева
Режиссер Анна Меликян, получившая премию GQ Super Women в номинации &laquo;Режиссерская работа&raquo;, на церемонии награждения в Москве, 2 апреля 2021 года Режиссер Анна Меликян, получившая премию GQ Super Women в номинации &laquo;Режиссерская работа&raquo;, на церемонии награждения в Москве, 2 апреля 2021 года
Телеведущая Ксения Собчак и певица Полина Гудиева на церемонии вручения премии GQ Super Women в Москве, 2 апреля 2021 года Телеведущая Ксения Собчак и певица Полина Гудиева на церемонии вручения премии GQ Super Women в Москве, 2 апреля 2021 года
Журналист Катерина Гордеева, получившая премию GQ Super Women в номинации &laquo;Медиа&raquo;, на церемонии награждения в Москве, 2 апреля 2021 года Журналист Катерина Гордеева, получившая премию GQ Super Women в номинации &laquo;Медиа&raquo;, на церемонии награждения в Москве, 2 апреля 2021 года
Актриса Анна Чурина перед началом церемонии вручения премии GQ Super Women в Москве, 2 апреля 2021 года Актриса Анна Чурина перед началом церемонии вручения премии GQ Super Women в Москве, 2 апреля 2021 года
Актриса Виктория Исакова, получившая премию GQ Super Women в номинации &laquo;Кино и театр&raquo;, на церемонии награждения в Москве, 2 апреля 2021 года Актриса Виктория Исакова, получившая премию GQ Super Women в номинации &laquo;Кино и театр&raquo;, на церемонии награждения в Москве, 2 апреля 2021 года
Продюсер Нателла Крапивина с дочерью Софией на церемонии вручения премии GQ Super Women в Москве, 2 апреля 2021 года Продюсер Нателла Крапивина с дочерью Софией на церемонии вручения премии GQ Super Women в Москве, 2 апреля 2021 года
Певица Наталья Подольская перед началом церемонии вручения премии GQ Super Women в Москве, 2 апреля 2021 года Певица Наталья Подольская перед началом церемонии вручения премии GQ Super Women в Москве, 2 апреля 2021 года
Фигуристка Елизавета Туктамышева, получившая премию GQ Super Women в номинации &laquo;Спорт&raquo;, на церемонии награждения в Москве, 2 апреля 2021 года Фигуристка Елизавета Туктамышева, получившая премию GQ Super Women в номинации &laquo;Спорт&raquo;, на церемонии награждения в Москве, 2 апреля 2021 года
Гузель Санжапова, получившая премию GQ Super Women в номинации &laquo;Бизнес онлайн&raquo;, на церемонии награждения в Москве, 2 апреля 2021 года Гузель Санжапова, получившая премию GQ Super Women в номинации &laquo;Бизнес онлайн&raquo;, на церемонии награждения в Москве, 2 апреля 2021 года
Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова, получившая премию GQ Super Women в номинации &laquo;BOSS Woman. Внутренняя сила&raquo;, на церемонии награждения в Москве, 2 апреля 2021 года Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова, получившая премию GQ Super Women в номинации &laquo;BOSS Woman. Внутренняя сила&raquo;, на церемонии награждения в Москве, 2 апреля 2021 года
Журналист Марианна Максимовская с супругом Василием Борисовым на церемонии вручения премии GQ Super Women в Москве, 2 апреля 2021 года Журналист Марианна Максимовская с супругом Василием Борисовым на церемонии вручения премии GQ Super Women в Москве, 2 апреля 2021 года
Продюсер Яна Рудковская на церемонии вручения премии GQ Super Women в Москве, 2 апреля 2021 года Продюсер Яна Рудковская на церемонии вручения премии GQ Super Women в Москве, 2 апреля 2021 года
Режиссер, актриса и певица Ян Гэ, получившая премию GQ Super Women в номинации &laquo;Энергия и изящество&raquo; (La Scolca), на церемонии награждения в Москве, 2 апреля 2021 года Режиссер, актриса и певица Ян Гэ, получившая премию GQ Super Women в номинации &laquo;Энергия и изящество&raquo; (La Scolca), на церемонии награждения в Москве, 2 апреля 2021 года
Актриса Агата Муцениеце на ежегодной премии GQ Super Women в Москве, 2 апреля 2021 года Актриса Агата Муцениеце на ежегодной премии GQ Super Women в Москве, 2 апреля 2021 года
Оперная певица Аида Гарифуллина (сопрано), получившая премию GQ Super Women в номинации &laquo;Музыкальное искусство&raquo;, на церемонии награждения в Москве, 2 апреля 2021 года Оперная певица Аида Гарифуллина (сопрано), получившая премию GQ Super Women в номинации &laquo;Музыкальное искусство&raquo;, на церемонии награждения в Москве, 2 апреля 2021 года
Актеры Игорь Верник и Алена Михайлова на церемонии награждения победителей премии GQ Super Women в Москве, 2 апреля 2021 года Актеры Игорь Верник и Алена Михайлова на церемонии награждения победителей премии GQ Super Women в Москве, 2 апреля 2021 года
Телеведущая Елена Летучая на ежегодной премии GQ Super Women в Москве, 2 апреля 2021 года Телеведущая Елена Летучая на ежегодной премии GQ Super Women в Москве, 2 апреля 2021 года

Просто супер: кто получил премию GQ

В этом году премию GQ Super Women вручали в третий раз, причем наградить решили сразу 12 претенденток, так как в 2020-м из-за пандемии церемония не проводилась. Награждали за заслуги в спорте, культуре, благотворительности, журналистике и бизнесе. Среди лауреатов оказались глава Ростуризма Зарина Догузова, актрисы Ян Гэ и Виктория Исакова, режиссер Анна Меликян, оперная певица Аида Гарифуллина, фигуристка Елизавета Туктамышева и журналист Екатерина Гордеева.

Поддержать номинантов и похвастаться нарядами на церемонию пришли Ксения Собчак, Марианна Максимовская, Яна Рудковская, Игорь Верник, Елена Летучая и Агата Муцениеце.

Триумфаторы и гости церемонии — в фоторепортаже «Газеты.Ru».
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