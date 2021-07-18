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Фоторепортажи

Чем запомнились звезды в Каннах

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Розамунд Пайк, Шэрон Стоун, Белла Хадид Розамунд Пайк, Шэрон Стоун, Белла Хадид
Тина Кунаки в&nbsp;Valentino Тина Кунаки в&nbsp;Valentino
Тильда Суинтон Тильда Суинтон
Марта Лозано в&nbsp;Lorenzo Caprile Марта Лозано в&nbsp;Lorenzo Caprile
Спайк Ли Спайк Ли
Сальма Хайек в&nbsp;Gucci Сальма Хайек в&nbsp;Gucci
Лия Кебеде Лия Кебеде
Энди Макдауэлл в&nbsp;Versace Энди Макдауэлл в&nbsp;Versace
Белла Хадид в&nbsp;Schiaparelli Белла Хадид в&nbsp;Schiaparelli
Шэрон Стоун в&nbsp;Dolce & Gabbana Шэрон Стоун в&nbsp;Dolce & Gabbana
Мэгги Джилленхол Мэгги Джилленхол
Леони Ханне в&nbsp;Tony Ward Леони Ханне в&nbsp;Tony Ward
Тильда Суинтон Тильда Суинтон
Розамунд Пайк Розамунд Пайк
Кэт Грэхэм Кэт Грэхэм
Коко Роша в&nbsp;Dior Коко Роша в&nbsp;Dior
Лунгин,
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Во Франции прошла церемония закрытия 74 Каннского фестиваля, триумфатором которого стала лента французского режиссера Джулии Дюкорно «Титан». Звезды кино из США, Европы и Азии вновь вышли на красную ковровую дорожку: внимание публики было приковано к Шэрон Стоун, Розамунд Пайк, Милен Фармер, Мелани Лоран, Мэгги Джилленхол в вечерних платьях и Тильде Суинтон — в брюках и просторной белой рубахе с изображением голубя на груди. Впрочем, женщин затмил председатель жюри фестиваля — американский режиссер Спайк Ли в своем красочном костюме с принтом в виде щедрых мазков краски.

За 11 дней фестиваля звезды не раз появлялись на премьерах картин в необычных образах. Чем удивляли знаменитости в этом году в Каннах — в фотогалерее «Газеты.Ru».
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