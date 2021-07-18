18 июля 2021, 08:57 Фоторепортажи Чем запомнились звезды в Каннах

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Во Франции прошла церемония закрытия 74 Каннского фестиваля, триумфатором которого стала лента французского режиссера Джулии Дюкорно «Титан». Звезды кино из США, Европы и Азии вновь вышли на красную ковровую дорожку: внимание публики было приковано к Шэрон Стоун, Розамунд Пайк, Милен Фармер, Мелани Лоран, Мэгги Джилленхол в вечерних платьях и Тильде Суинтон — в брюках и просторной белой рубахе с изображением голубя на груди. Впрочем, женщин затмил председатель жюри фестиваля — американский режиссер Спайк Ли в своем красочном костюме с принтом в виде щедрых мазков краски.



За 11 дней фестиваля звезды не раз появлялись на премьерах картин в необычных образах. Чем удивляли знаменитости в этом году в Каннах — в фотогалерее «Газеты.Ru».