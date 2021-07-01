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Сегодня в Кенсингтонском дворце прошло торжественное открытие памятника принцессе Диане. 1 июля ей могло бы исполниться 60 лет. Событие посетили самые близкие Леди Ди — сыновья принц Гарри и принц Уильям, брат Чарльз Спенсер, а также две сестры — Леди Сара Маккоркодейл и Леди Джейн Феллоуз. <br><br> «Сегодня, когда нашей матери исполнилось бы 60 лет, мы вспоминаем ее любовь, силу и характер — те качества, которые сделали ее олицетворением добра во всем мире, изменив к лучшему бесчисленное количество жизней, — заявили сыновья принцессы Дианы в совместном послании. — Каждый день мы мечтаем, чтобы она была рядом с нами, и мы надеемся, что эта статуя навсегда останется символом ее жизни, ее наследием». <br><br> Помимо этого герцог Кембриджский и герцог Сассекский поблагодарили скульптора Иана Ранк-Бродли и ландшафтного дизайнера Пипа Моррисона, которые также присутствовали на церемонии в «Затонувшем саду». Принц Чарльз на открытие не приехал. <br><br> Как отрывали памятник принцессе Диане — смотрите в материале «Газеты.Ru». Сегодня в Кенсингтонском дворце прошло торжественное открытие памятника принцессе Диане. 1 июля ей могло бы исполниться 60 лет. Событие посетили самые близкие Леди Ди — сыновья принц Гарри и принц Уильям, брат Чарльз Спенсер, а также две сестры — Леди Сара Маккоркодейл и Леди Джейн Феллоуз. <br><br> «Сегодня, когда нашей матери исполнилось бы 60 лет, мы вспоминаем ее любовь, силу и характер — те качества, которые сделали ее олицетворением добра во всем мире, изменив к лучшему бесчисленное количество жизней, — заявили сыновья принцессы Дианы в совместном послании. — Каждый день мы мечтаем, чтобы она была рядом с нами, и мы надеемся, что эта статуя навсегда останется символом ее жизни, ее наследием». <br><br> Помимо этого герцог Кембриджский и герцог Сассекский поблагодарили скульптора Иана Ранк-Бродли и ландшафтного дизайнера Пипа Моррисона, которые также присутствовали на церемонии в «Затонувшем саду». Принц Чарльз на открытие не приехал. <br><br> Как отрывали памятник принцессе Диане — смотрите в материале «Газеты.Ru».

Принцесса в «Затонувшем саду»: в Лондоне открыли памятник Диане

Сегодня в Кенсингтонском дворце прошло торжественное открытие памятника принцессе Диане. 1 июля ей могло бы исполниться 60 лет. Событие посетили самые близкие Леди Ди — сыновья принц Гарри и принц Уильям, брат Чарльз Спенсер, а также две сестры — Леди Сара Маккоркодейл и Леди Джейн Феллоуз.

«Сегодня, когда нашей матери исполнилось бы 60 лет, мы вспоминаем ее любовь, силу и характер — те качества, которые сделали ее олицетворением добра во всем мире, изменив к лучшему бесчисленное количество жизней, — заявили сыновья принцессы Дианы в совместном послании. — Каждый день мы мечтаем, чтобы она была рядом с нами, и мы надеемся, что эта статуя навсегда останется символом ее жизни, ее наследием».

Помимо этого герцог Кембриджский и герцог Сассекский поблагодарили скульптора Иана Ранк-Бродли и ландшафтного дизайнера Пипа Моррисона, которые также присутствовали на церемонии в «Затонувшем саду». Принц Чарльз на открытие не приехал.

Как отрывали памятник принцессе Диане — смотрите в материале «Газеты.Ru».
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