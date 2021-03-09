Равные права вместо цветов: как в мире отметили 8 марта

Восьмого марта в десятках мировых столиц прошли акции в честь Международного женского дня — дня солидарности женщин и борьбы за равноправие. Особенно актуальной борьба стала в последние несколько лет, когда в мировом сообществе громко и всерьез заговорили о проблеме насилия — сексуального и психологического. В России же памятная дата потеряла политическую окраску и стала обычным выходным днем, когда мужчины дарят женщинам цветы и конфеты, а политики с телеэкрана говорят о хранительницах очага, прекрасном поле и музах.



По-настоящему женский день с лозунгами и требованиями вместо очередей у прилавков цветочных магазинов, без кухонных принадлежностей и подарочных корзин, — в фотогалерее «Газеты.Ru».