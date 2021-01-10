Коко Шанель и ее тайная жизнь в оккупированном Париже

Ровно 50 лет назад, в 21.00 10 января 1971 года, в 188-метровом номере парижского отеля «Ритц» умерла Габриэль «Коко» Шанель. Всемирно известному модельеру, которая произвела настоящую революцию в мире моды, было 87 лет — смерть ее глубоко поразила тех, кто восхищался ее работой.

«Мадмуазель Коко Шанель умерла в воскресенье вечером», — сообщало французское агентство новостей. «Ее конец был очень нежным, — признавался кто-то из близких друзей модельера. — Мы потрясены, потому что ничто в предшествующие дни не говорило о том, что это может случиться». За день до этого 87-летняя Коко Шанель была в своем модном доме на Рю Камбон — она работала над новой коллекцией, — а теперь Париж ждало масштабное прощание 13 января 1971-го над гробом, усыпанным белыми цветами, в церкви Святой Марии Магдалины. Похоронили Коко Шанель в швейцарской Лозанне, где она жила после войны.

Жизнь Габриэль Шанель во время Второй мировой и после нее долгое время оставалась белым пятном в ее биографии, окруженным лишь слухами. «В начале войны Шанель закрыла свой модный дом и уехала на берега Женевского озера, где она жила 15 лет на доходы от продажи своих духов», — говорилось в официальном некрологе французского новостного агентства. Она действительно вернулась в Париж из Швейцарии в 1954 году, чтобы возродить Chanel, но во Франции ее не было не 15 лет, а девять: во время войны она продолжала жить в отеле «Ритц», где поселилась еще в 1937-м, но об этом факте, а также о том, чем занималась знаменитая модельер, икона стиля и подруга Сергея Дягилева и Уинстона Черчилля, во Франции долго пытались забыть.

В 2011 году в свет вышла книга американского писателя и журналиста Хэла Вона, многие годы проработавшего во Франции, в том числе, и в дипломатическом представительстве США. Она называется «В постели с врагом: тайная война Коко Шанель», и в ней Хэл Вон доказывает, что

изобретательница маленького черного платья и твидового костюма для женщин в годы войны работала на Абвер, военную разведку Германии.

Как рассказывало издание Financial Times, Хэлу Вону удалось выяснить это при изучении биографии Грегори Томаса, бывшего главы Chanel Inc., американской ветви модного дома, носящего имя Коко Шанель. Во время работы он обнаружил документы, подтверждавшие, что в 1941 году модельер стала агентом Абвера под номером F-7124 и кодовым именем «Вестминстер» (вероятно, в честь бывшего любовника Коко Шанель герцога Вестминстерского Хью Ричарда Артура Гросвенора).

В сотрудничестве с нацистами Коко Шанель подозревали и до выхода книги — было известно, что в годы войны ее любовником был барон Ганс Гюнтер фон Динклаге, атташе посольства Германии, управлявший отделом пропаганды. С его помощью Коко Шанель, которой в 1940-м было 57 лет, добилась освобождения из немецкого плена своего племянника Андре Паласса. Однако о том, что и сама она выполняла поручения Абвера, не говорили.

В апреле 1943 года, как выяснилось, Габриэль Шанель ездила в Берлин, где встречалась с начальником внешней разведки службы безопасности Вальтером Шелленбергом — Германия пыталась использовать ее дружбу с Уинстоном Черчиллем, чтобы оказать влияние на премьер-министра Великобритании. Однако успеха попытки связаться с Черчиллем при помощи французского модельера не имели. Габриэль Шанель дважды ездила и в Мадрид, и во время одной такой поездки ее подруга Вера Ломбарди, которая должна была передать письмо мадмуазель Коко к британскому премьер-министру, публично разоблачила ее как немецкую шпионку. Шанель и Динклаге удалось бежать из Мадрида обратно в оккупированный Париж.

После того, как в 1944 году Франция была освобождена, Габриэль Шанель была задержана по подозрению в коллаборационизме, однако вскоре ее отпустили — как подозревают ее биографы, благодаря вмешательству Уинстона Черчилля.

Это подтверждала в разговоре с Хэлом Воном внучатая племянница модельера Габриэль Паласс-Лабрюни. Они помнила, что мадмуазель Коко вернулась после задержания и выдохнула: «Черчилль меня освободил».

Из Швейцарии она вернулась в 1954-м, когда страсти уже улеглись. Коко Шанель предстояло в возрасте 61 возродить свой дом и помириться с совладельцами Chanel, братьями Вертхаймерами, которые в 1924 году помогли ей создать свою парфюмерную империю и владели 70% акций Chanel. Они простили Шанель то, что во время войны она попыталась воспользоваться еврейским происхождением Вертхаймеров и отобрать у них компанию — что не удалось, поскольку в 1940 году они уехали в США, а контроль над Parfums Chanel временно передали французскому бизнесмену Феликсу Амьо. Наследники Вертхаймеров, которые до сих пор владеют Chanel, после публикации книги Хэла Вона не стали подтверждать антисемитизма Шанель. Хотя и признали, что ее деятельность во время войны остается «элементом тайны».