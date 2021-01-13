Великая или ужасная: новый поворот в скандале с Камалой Харрис и Vogue

Влиятельный модный журналист Андре Леон Тэлли выступил в защиту обложки февральского номера журнала Vogue с Камалой Харрис, которую подвергли критике за неудачный выбор наряда и фона для фотографии. Бывший креативный директор журнала и соратник его главреда Анны Винтур, рассорившийся с ней несколько лет назад, стал на сторону Vogue и заявил, что считает стилизацию превосходной, равно как и работу фотографа, 26-летнего Тайлера Митчелла. «Она прекрасна. Просто прекрасна. Прекрасна», — повторил Андрэ Леон Телли в своем посте в Instagram и обосновал свой восторг, вызванный нарядом Камалы Харрис.

«Ее рабочая униформа с вездесущими кедами — вдохновляет. Предсказываю, что это станет трендом для молодых женщин по всему миру, которые будут одеваться, как Камала Харрис». Работу Тайлера Митчелла, который в 2018 году получил известность как как первый в истории журнала темнокожий фотограф, снявший фото для обложки, Андрэ Леон Телли назвал отвечающей веяниям современности. «[Митчелл] явился из новой Вселенной. Он не связан с титанами [Vogue]. Его работа должна рассматриваться сквозь призму 2021 года», — заявил влиятельный деятель индустрии моды и добавил, что и обложка печатного номера, и та, что была выбрана для цифрового варианта, великолепны.

Накануне от критиков пришлось защищать обложку и самой Анне Винтур. Начиная с воскресенья, 10 января, когда были опубликованы снимки нового вице-президента страны, ее и команду редакторов Vogue массово атакуют в соцсетях за неуважительное, по мнению пользователей отношение к Камале Харрис. Пользователям не понравилось, что Vogue стилизовали фотографию недостаточно изысканно — пиджак, брюки-чиносы, кеды вице-президента, стоящей на зелено-розовом фоне из драпированных занавесок показались проявлением небрежности. Анна Винтур, однако, заявила The New York Times, что у журнала и в мыслях не было унизить Камалу Харрис, выбрав такой расслабленный образ.

«У нас не было совершенно никаких намерений преуменьшить важность потрясающей победы избранной вице-президента», — заявила главный редактор Vogue.

Анна Винтур также объяснила выбор выбор фотографии в кедах для обложки печатного номера тем, что что команда журнала хотела подчеркнуть особенность момента, в котором мы все сейчас находимся. Более формальную обложку с голубом брючном костюме Michael Kors оставили для цифрового номера Vogue. «Когда Vogue получили два снимка все мы были очень, очень уверены в том, что менее официальный портрет избранной вице-президента по-настоящему отразит то время, в котором мы сейчас живем, — говорится в сообщении главного редактора журнала. — Мы находимся в середине чудовищной пандемии, которая забирает жизни каждую минуту, и мы хотели отразить этот трагический момент в истории в как можно менее формальном образе, в чем-то очень-очень доступном, близком, что отражает особенность кампании Байдена-Харрис».

В своем заявлении креативный директор издательского дома Conde Nast также подчеркнула, что с сотрудниками Камалы Харрис журнал не договаривался о том, какую именно фотографию выберет для печатного издания. Однако команда будущего вице-президента утверждает обратное. Как сообщили накануне ABC, сотрудники Харрис были уверены, что на журнальных стендах окажется Vogue, на котором соратница Джо Байдена в голубом брючном костюме и на золотистом фоне, поскольку изначально договаривались именно об этом. Информация была получена от источника в команде Камалы Харрис — официально в штабе ее не подтверждали.

Известно, однако, что на самом деле ответственность за наряд бывшего сенатора, которая 20 января вступит в должность вице-президента, лежит на самой Камале Харрис и ее сотрудниках. Как сообщил источник в Vogue изданию The New York Post, они настояли на том, чтобы самостоятельно решить, какими будут одежда, обувь, макияж и прическа. «Оба образа были выбраны вице-президентом и ее командой», — сообщил источник издания. Зелено-розовый фон также выбрала сама Камала Харрис — это цвета ее сестринства в колледже.

«При работе с вице-президентом и ее командой мы старались показать ее как лидера и как личность так, чтобы ей было максимально комфортно, — объяснил источник в Vogue. — Так что мы плотно сотрудничали по всем креативным решения, включая тот факт, что она сама оденется и стилизует себя для съемки».

Таким образом, пользователи соцсетей, раскритиковавшие стиль Камалы Харрис, на самом деле осудили за выбор наряда не стилистов Vogue, а саму вице-президента. «Зачем вы сделали с ней это? Это фото отвратительно, Анна Винтур. Свет, стилизация, все», — писали возмущенные пользователи в Instagram. «Что она сделала, чтобы заслужить такой чудовищный снимок?», «Анна Винтур! Что за шутки! Это что, фото, которая она сама выбрала?», — эти и другие возмущенные возгласы по поводу фото в кедах, по сути, оказались обращены к самой Камале Харрис. При этом вариант в костюме и на золотом фоне понравился пользователям соцсетей больше — «Гораздо лучше», пишут они в Instagram.

Многие пользователи Twitter, правда, сочли, что на обоих снимках лицо Камалы Харрис, женщины индийско-ямайского происхождения, было выбелено — им показалось, что ее кожа должна быть более темной. Однако эти предположения ни в Vogue, ни в команде будущей вице-президента не комментировали.