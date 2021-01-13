Ремонт туалетов для Джилл Байден обойдется в $1,2 млн

В преддверии переезда в Белый дом избранного президента Джо Байдена и его супруги Джилл в прессу просочилась информация о планах новой первой леди на реконструкцию своего будущего жилища, Восточного крыла президентской резиденции. Как сообщает издание TMZ, согласно попавшим в его распоряжение документам о федеральных закупках, на ремонт туалетов в двухэтажном крыле будет выделено чуть более $1,2 млн. При этом на какие именно работы по обновлению санузлов будут потрачены такие деньги, не уточняется — сумма просто значится в графе «обновление туалетов ВК». В бумагах также указан исполнитель, местная компания Holmes Mechanical Contractors, которая специализируется на работах в санузлах крупных зданий.

Помимо этого, внушительная сумма будет выделена на тщательную уборку помещений, где после 20 января будут жить Джо и Джилл Байден — она составляет $127 тыс. Не совсем ясно при этом, входят ли в нее $44 тыс., которые, как сообщал ранее Hello! Пойдут на чистку ковров в 132 комнатах Белого дома.

Сумма, которая уйдет на ремонт туалетов, оказывается немногим меньше той, что истратили Дональд и Меланья Трамп на ремонт Белого дома в начале своего президентского срока. В октябре 2017 года стало известно, что реконструкция резиденции после того, как Барак и Мишель Обама провели в ней восемь лет, закончена и обошлась в $1,75 млн. Тогда NBC уточняли, что $17 тыс. были потрачены на сделанные на заказ ковры, $7 тыс. — на тумбы, $5000 — на обои.

Отдельной строкой шел стол для переговоров, сделанный компанией, что в 1969 году создала стол для президента Ричарда Никсона (уточнялось, что за него он заплатил сам). Дональд Трамп также приобрел на свои деньги элемент декораций для своей резиденции — он купил хрустальную люстру в столовую.

Ремонт Белого дома при Трампе проводился в августе 2017-го, когда президент провел 17 дней в своем гольф-клубе в Бедминстере. Работы проводили более 200 рабочих. Они, в частности, заменили систему кондиционирования и отопления помещений, которой было на тот момент уже 27 лет, переклеили обои и перекрасили стены. Рисунок обоев для Овального кабинета одобрял Дональд Трамп лично.

Особенно президент остался доволен тогда новым дизайном столовой. «Мы нашли за обоями золото, я всегда знал, что оно там есть, — говорил он изданию Time. Он добавил, что ремонт был сделан за два дня. «Помните, как упорно они работали? Они хотели меня порадовать», — похвастался он.

Изданию Town & Country представители Белого дома объясняли, что ремонт был «скорее, необходимостью, чем косметической процедурой». Реконструкции потребовали также фасады, потрескавшиеся лестницы Южного входа, комната для прессы, где протекал потолок, и электросети.