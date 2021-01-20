Цвет настроения — синий: что стоит за нарядом Камалы Харрис

На президентской инаугурации в Вашингтоне модные журналы, как правило, следят за нарядом супруги нового главы государства. Однако 20 января 2021 года их больше интересовало, в чем появится на церемонии первая женщина на посту вице-президента США Камала Харрис. С тех пор, как в ноябре в стране прошли выборы, именно она, а не доктор Джилл Байден, стала новой иконой стиля.

Обложка Vogue, лестные отзывы деятелей индустрии, блоги, авторы которых оценивают ее образы, попытки предугадать инаугурационный наряд Камалы Харрис, — все это говорит о том, что одежда вице-президента интересует модную общественность куда больше, чем то, во что одета первая леди.

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Присягу Камала Харрис принесла в приталенном лавандовом пальто и синем платье длиной до середины колена — и вызвала восторг публики в Twitter, поскольку созданы эти предметы одежды были темнокожими модельерами Кристофером Джоном Роджерсом и Серджио Хадсоном (Роджерс — бруклинский дизайнер, родившийся в Луизиане, Хадсон — родом из Южной Каролины).

Накануне, 19 января вице-президент также вышла в свет в одежде темнокожего модельера — на мемориальную церемонию в память скончавшихся от COVID-19 на Национальной алее в Вашингтоне она пришла в бежевом пальто бренда Pyer Moss, созданного молодым афроамериканским Керби Джином-Реймондом.

В преддверии инаугурации от Камалы Харрис ожидали, что она выберет наряд с подтекстом — провозглашающий борьбу с расизмом или неравенством или подчеркивающим ее индийско-ямайские корни. «Мне так интересно, в чем она будет, — писала автор блога Kamala's Closet («Шкаф Камалы») Виттория Виньоне. — Собирается ли она делать какие-то намеки на свое происхождение, надев что-то от индийского или чернокожего дизайнера? Выберет ли она бренд, одежду которого уже надевала, вроде Altuzarra или Michael Kors, или предпочтет то, что еще проходило мимо?»

В качестве украшения Камала Харрис надела жемчужное ожерелье: жемчуг она носит постоянно — он уже стал ее фирменным знаком. Верность ему она хранит с университетских времен: основательницы сестринства, в которое входила Камала Харрис в Университете Ховард, называли себя «Двадцатью жемчужинами».

Остальные элементы уникального стиля Камалы Харрис — это пиджак, узкие брюки и непременно кеды. Сейчас именно этому сочетанию предметов одежды, которое регулярно демонстрировала новая вице-президент во время предвыборной кампании, прочат популярность в США.

Мать певицы Бейонсе, Тина Ноулз, уже призвала женщин копировать стиль Камалы Харрис. «Джинсы, блейзер, теннисные туфли Converse, жемчуг. Я думаю, это прекрасная идея!» — написала она в Instagram, предложив именно так одеться на инаугурацию.

«Ее рабочая униформа с вездесущими кедами — вдохновляет. Предсказываю, что это станет трендом для молодых женщин по всему миру, которые будут одеваться, как Камала Харрис», — написал в соцсети влиятельный модный журналист Андре Леон Телли. С его стороны это было не только прогнозом модных тенденций, но и попыткой защитить Vogue от нападок критиков, которым не понравилось, что именно в таком обычном для себя виде вице-президент оказалась на обложке модного журнала.

Тренд на сочетание пиджака, зауженных брюк и мягкой спортивной обуви, уже видит Виттория Виньоне. «Я уже заметила небольшой эффект, — уверила она издание The New York Post. — Некоторые из тех, на кого я подписана и кто всегда носит каблуки, недавно рассказали, что купили первую пару Converse. Моя сестра только что купила свой первый пиджак. Я видела, что некоторые вещи, более доступные, уже распроданы».

Она привела в пример носки с надписью «Будущее — женского рода» за $13, которые подписчики могли увидеть в TikTok одной из племянниц Камалы Харрис. Блогер похвасталась, что уже купила такую пару и выразила надежду, что их доставят к инаугурации, чтобы она могла посмотреть церемонию в них.