Слова покороче: в Германии выпустили Библию для зумеров

В Германии издали «Библию XXI века», упрощенную версию Священного Писания, адаптированную для подростков. Над переводом старинного текста на современный язык работали 40 ученых, которые обобщили версии, написанные на иврите и греческом. Таким образом в ФРГ хотят возбудить интерес у молодежи к изучению религии и популяризировать классические библейские тексты, недоступные современному массовому читателю.

При составлении «Базовой Библии» ученые ориентировались на обобщенный образ представителя поколения Z: по мнению авторов новой Библии, молодежь не общается иначе, как смс-ками в чатах и мессенджерах, а вот внимательное чтение и работа с текстом для них скорее редкость.

Текст Нового Завета в этой Библии был сокращен на 15%, а длинные предложения разбили на фразы покороче, без громоздких подчинительных конструкций и устаревших слов. Предполагается, что эту Библию подростки будут читать на смартфоне или планшете — с экрана. Для этого было разработано бесплатное приложение. Печатное издание тоже имеется: в нем 2 тыс. страниц, есть версия с крупным шрифтом на 3 тыс. страниц. Обойдется такая Библия в 25-148 евро (от 2 до 13 тыс. руб.), в зависимости от издания (есть также лимитированная серия).

Идея адаптировать текст для современного пользователя появилась еще в начале 2000-х. В 2010 году был опубликован Новый Завет, 200 тыс. экземпляров которого быстро нашли свою аудиторию. Сейчас завершилась работа над Ветхим Заветом, текст которого упростили еще больше, учитывая, что сюжеты и язык его были сложнее для понимания в силу отдаленности событий от сегодняшнего дня.

«Как появился на Свет Сын Божий? Мария и Иосиф еще никогда не спали друг с другом. И тут выяснилось, что Мария ждет ребенка. Иосиф был опечален, потому что еще не знал, что этот Ребенок от Бога. Иосиф был опечален, но не хотел опозорить Марию и решил расстаться с ней...», — в таком стиле написан текст современной Библии.

Кроме того, «Базовую Библию» сопроводили множеством сносок: в них поясняются как географические названия, например, Вифлеем, так и значение даров волхвов: золота, ладана и смирны. Авторы проекта исходили из того, что читатели сталкиваются с текстом Библии впервые и многие понятия им совершенно не знакомы.

«Самым сложным моментом в подготовке «Базовой Библии» было найти стиль — с короткими предложениями, небольшим количеством придаточных конструкций и с такими понятиями, которые будут доступны современному читателю», — пояснил концепцию Кристоф Рёзель, генеральный секретарь Немецкого библейского общества. Он добавил, что над проектом в общей сложности работали более тысячи человек. Текст Библии не просто переводили на современный немецкий язык, но и проверяли его на доступность аудитории с помощью фокус-группы и соцопросов.

Идея переписывать и упрощать Библию принадлежит, конечно, не XXI веку. С этого, по сути, началась Реформация в Германии еще 500 лет назад, когда главный идеолог перемен, богослов Мартин Лютер задался целью сделать текст Библии понятным для масс, чтобы ограничить влияние конкретных пасторов на умы прихожан.

Над переводом Библии на современный ему язык Лютер работал до самой смерти. Перевод Нового Завета, над которым он трудился в Вартбургском замке, был издан в сентябре 1522 года, а полный перевод Священного Писания, составленный Лютером, напечатали в 1534 году.

Михаэль Шмидель, религиовед из Билефельдского университета, полагает, что в появлении новых переводов и модернизации религиозных текстов нет ничего необычного: «Это необходимость. Цель любого перевода Священного Писания во всех религиях — достучаться до современного читателя», — пояснил он.

Новое издание будет использовано в работе с молодежью Объединением лютеранских и реформатских земельных церквей Германии. Однако накануне 500-летия Реформации ведущие протестантские теологи и германисты высказывались против очередной модернизации перевода Библии, сделанного в 1521-1545 годах Мартином Лютером. Тем не менее в 2017 году на Франкфуртской книжной ярмарке была представлена обновленная Библия Лютера.

Современная история знает и другие примеры упрощения Библии для современного читателя. Так, в 2016 году американское издательство Kingstone выпустило Библию в комиксах из 12 частей и 2 тыс. страниц. В издательстве назвали этот амбициозный проект «самым длинным графическим романом в мире».

Его подготовка заняла семь лет и потребовала работы 45 иллюстраторов из Marvel. «Там, где в Библии рассказывается о бойнях, изнасилованиях, прелюбодеяниях, мы старались не перебарщивать с графическими изображениями», — уточнил директор издательства Арт Айрис.

Идея переводить Библию на язык живописи и искусства для популяризации заложенных в ней идей до этого выражалась в храмовой росписи и иконописи — понимать картинки неграмотному населению в то время было куда проще, чем текст. Библия по-прежнему остается самой читаемой книгой в мире, которую в рейтингах популярности периодически обгоняет только «Гарри Поттер». За 4 тыс. лет ее существования Библия была переведена на 2 тыс. языков и издана почти 4 млрд раз.

В 2010 году в России издали книгу «Библия в SMS-ках», которая получила одну из главных премий «Книгуру» — Первого всероссийского конкурса литературы для подростков. В книге смс-ками по поводу Библии обмениваются 14-летняя Ева, не разделяющая ни одного жизненного принципа своей бабушки-паломницы, и ее старший брат. Автором книги стала Ирина Крестьева, выступившая под псевдонимом Ая эН, кандидат физико-математических наук и автор детских книг и стихов.