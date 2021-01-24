Просто пытался согреться: что стоит за варежками Берни Сандерса

На прошедшей 20 января в Вашингтоне церемонии инаугурации президента США Джо Байдена самое неизгладимое впечатление на пользователей интернета произвел 79-летний сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, дважды пытавшийся стать кандидатом в президенты от Демократической партии. Фотография политика, одиноко устроившегося на стуле в теплой куртке и огромных варежках, превратилась в мем, а школьную учительницу из Вермонта, подарившую Сандерсу эти варежки во время очередной избирательной кампании несколько лет назад, засыпали заказами, на которые она вынуждена ответить отказом.

«Спасибо за проявленный интерес к варежкам Берни! — написала в Twitter 42-летняя Джен Эллис. — Мне так польстило, что Берни надел их в день инаугурации. К сожалению, у меня больше нет варежек на продажу. На Etsy есть множество мастеров, которые их делают».

Когда преподавательница средней школы из деревни Эссекс-Джанкшен Джен Эллис в Вермонте подарила сенатору эти варежки, собственноручно связанные из распущенных свитеров и утепленные флисовой подкладкой, она не рассчитывала, что он будет носить их на официальные мероприятия.

Более того, женщина лично не встречалась с политиком, хотя и является его большой поклонницей. Варежки она отправила в качестве утешительного подарка, когда Берни Сандерс потерпел поражение в праймериз Демократической партии в 2016 году. Как рассказала Джен Эллис изданию Jewish Insider, она передала их через невестку Берни Сандерса Лиз Дрисколл, директора детсада, куда ходила ее дочь. «Я связала варежки в подарок воспитателям, и сделала одну дополнительную пару для Берни. Я попросила Лизу передать их, просто чтобы поблагодарить его», — рассказала она.

«Должно быть, они ему правда понравились, раз он решил их носить», — похвасталась Джен Эллис изданию. Она призналась, что не ожидала восторженной реакции пользователей соцсетей: по словам школьной учительницы, за несколько часов она получила 6000 ответов на твит от 7 февраля 2020 года, в котором рекламировала похожие «варежки Берни». Женщина с сожалением сказала изданию, что не способна удовлетворить возросший спрос: раньше она вязала небольшое количество варежек из распущенных свитеров на продажу, но не планирует посвящать этому занятию все свое время, занятое преподаванием в школе и воспитанием дочери, которую растит вместе с партнершей.

«Совершенно невозможно связать 6000 пар варежек, но каждый раз, когда я открываю почту, там несколько сотен новых сообщений. Мне не нравится разочаровывать людей, но варежки — единственные в своем роде, они уникальны, и так бывает в этом мире, что не всегда можешь получить то, что хочешь», — объяснила Джен Эллис.

Популярность в интернете снимка в куртке и варежках стала неожиданной и для самого Берни Сандерса, и для автора кадра — фотографа Брендана Смиаловски. Фоторепортер признался СМИ, что недоволен самой фотографией. «Картинка сама по себе не то чтобы хороша, — сказал он изданию Rolling Stone. — Не лучшая композиция. В портфолио я этот снимок не включу». Он добавил, что на фото уловлено настроение момента, которое могло измениться в следующую секунду. Однако Смиаловски все же считает, что смог отразить независимую натуру Берни Сандерса. «Думаю, вполне вероятно, что ему совершенно комфортно там, сидеть одному, держать свои бумаги, а потом отправиться заниматься своими делами», — сказал он.

I was just waiting for this meme to arrive!!#Berniememes pic.twitter.com/eYvkmF4BF7 — Aadesh (@subedeeaadesh) January 23, 2021

Количество мемов, авторы которых помещают Берни Сандерса, куда им вздумается, не поддается подсчету. В четверг, 21 января, сенатор рассказал о своих впечатлениях от неожиданной популярности своего модного образа в программе «Поздно ночью с Сетом Майерсом». Отвечая на вопрос, ожидал ли он такого развития событий, будучи на инаугурации, политик уточнил: «Совсем нет. Я просто сидел там, пытаясь согреться и пытаясь следить за происходящим».

Свой наряд — теплую куртку с карманами и варежки — Берни Сандерс объяснил после церемонии CBS News. «В Вермонте мы одеваемся тепло — мы кое-что понимаем о том, что такое холод. Мы не озабочены модой. Мы хотим оставаться в тепле. Это я сегодня и сделал», — заявил сенатор.

Ставшая основой для мемов фотография Берни Сандерса уже помогает заработать как самому политику, так и мастерам на Etsy. Команда сенатора быстро сделала свитшоты с его снимком на стуле, которые уже распроданы по цене $45 за штуку (вырученные деньги пойдут на финансирование программы «Еда на колесах» в Вермонте). Тем временем производители сувенирной продукции предлагают кружки, толстовки и даже фигурки с качающимися головами в виде Берни Сандерса. На Etsy же действительно расходятся узорчатые варежки «под Берни».

Кстати, в Twitter уже около года существует аккаунт @BerniesMittens, он был создан после того, как сенатор побывал в них на Женском марше в Портсмуте, штат Нью-Гемпшир. Именно тогда этот теплый аксессуар впервые привлек внимание публики.