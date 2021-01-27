Семейная вражда: Джефф Безос подал в суд на брата Лорен Санчес

Глава Amazon Джефф Безос, состояние которого, по данным на октябрь 2020 года, оценивается в $175,3 млрд, хочет прибавить к нему еще более $1,7 млн за счет брата своей подруги Лорен Санчес Майкла. Предприниматель обратился в суд с требованием взыскать с него судебные издержки за процесс по делу о клевете, который запустил против Безоса Санчес — и проиграл.

Как сообщают американские СМИ, в пятницу, 22 января, Джефф Безос и глава его службы безопасности Гэвин де Бекер обратились в Верховный суд Лос-Анджелеса с требованием взыскать с Майкла Санчеса чуть более $1,67 млн в качестве компенсации за расходы на адвокатов и $36 тыс. — за прочие траты.

«Эти расходы и суммы разумны, а сделанная работа соответствует необходимости решительно защищаться от нападений истца в этом постоянно изменяющемся деле, — говорится в заявлении адвоката Безоса Эдварди Такашимы. — Следовательно, требование истца о компенсации должно быть полностью удовлетворено».

Сторона Майкла Санчеса отреагировала на обращение Безоса в суд с недоумением. Его адвокат Том Уоррен заявил изданию Business Insider, что «запрос господина Безоса безумный, даже гротескный во многих смыслах».

История, которая привлекла внимание таблоидов, длится уже два года — с тех пор, как в январе 2019 года Джефф Безос и его супруга Маккензи неожиданно объявили о разводе. «Мы хотим, чтобы люди знали об изменениях в нашей жизни. Как известно нашей семье и близким друзьям, после долгого периода любящих исследований и пробного расставания мы решили развестись и продолжить нашу совместную жизнь в качестве друзей», — говорилось в заявлении супругов, опубликованном в Twitter.

Через несколько часов, однако, стало известно, что основатель Amazon на протяжении как минимум восьми месяцев тайно встречался с бывшей телеведущей и пилотом вертолетов Лорен Санчес — об этом рассказало издание National Inquirer, в распоряжении которого оказалась информация о передвижениях Безоса и Санчес, а также их откровенная переписка. Таблоид также сообщал, что у него есть интимные фото.

Вслед за этим Джефф Безос запустил собственное расследование с целью выяснить, как в редакцию National Inquirer попали его личные сообщения и эротические фотографии — возглавил его Гэвин де Бекер. В итоге подозрение пало на Майкла Санчеса — Гэвин де Бекер рассказывал The Daily Beast, что брат подруги Безоса был «одним из тех, с кем он разговаривал и на кого поглядывал», пытаясь выяснить источник информации таблоида. Кроме того, глава службы безопасности высказал предположение, что у этих действий против Безоса были политические мотивы (Business Insider уточнял, что Майкл Санчес поддерживает Дональда Трампа, испытывающего к основателю Amazon глубокую антипатию). Сам Майкл Санчес свою вину не признавал.

В марте 2019 года, однако, издание Wall Street Journal сообщило, что фотографии и переписку слил именно Майкл Санчес, и даже назвало сумму, которую он получил, — $200 тыс.

В феврале 2020 года брат Лорен Санчес обратился в суд с иском против Джеффа Безоса и Гэвина де Бекера — он обвинил их в диффамации и заявил, что рассказы о том, что он слил интимные фотографии National Inquirer, не соответствуют действительности. В ответ глава Amazon заявил суду, что иск Санчеса — не более чем вымогательство. В ноябре 2020-го он был отклонен, а доказательства, предоставленные истцом, судья назвал «недопустимыми слухами».

Сам Джефф Безос после развода с женой стал любимцем таблоидов — вместе с Лорен Санчес он появлялся на модных показах (в феврале 2020-го пару сфотографировали рядом с Анной Винтур на показе Тома Форда в Лос-Анджелесе), гулял на глазах у папарацци в Диснейленде и встречался с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В феврале 2020 года пара купила в Беверли-Хиллз легендарный особняк, построенный в 1930-е для основателя студии Warner Bros. Джека Л. Уорнера, а позже принадлежавший музыкальному продюсеру Дэвиду Геффену. Недвижимость с богатой голливудской историей обошлась миллиардеру в $165 млн.