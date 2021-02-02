«Какое облегчение!»: почему французы сбегают в Испанию

Стоило мадридским властям чуть ослабить ограничения и открыть для посетителей кафе и рестораны, а также музеи, кинотеатры и театры, пусть и с соблюдением обязательного масочного режима, как толпы французских туристов одними из первых отправились в столицу Испании, чтобы поесть хамона и чуррос на свежем воздухе. Большую часть из них составляют французские студенты, у которых начались каникулы.

Дело в том, что в Париже комендантский час начинается в шесть вечера, тогда как в Мадриде гулять разрешается до десяти. При этом уровень заболеваемости коронавирусом в столице Испании выше, чем в Париже, в четыре раза.

«Какое облегчение — снова быть в ресторане, — рассказала France 24 одна из французских туристок. — Так приятно просто посидеть на террасе, чтобы выпить. Открытые рестораны стали для нас решающим фактором при выборе направления для путешествия».

Тысячи других французов, которые уже несколько месяцев не ходили в ресторан, поехали в соседнюю страну — Испанию, — именно ради них, поскольку большинство столичных заведений уже открыто для туристов. Это изменило привычное соотношение иностранных туристов в Мадриде, которое обычно складывается в пользу американцев, отмечает представитель городского агентства по туризму Гектор Коронель.

В этот раз в лидерах именно туристы из Франции, ближайшие соседи испанцев. Лететь из Парижа в Мадрид два часа, а добираться поездом — около 12. Это время и расстояние, которое французы готовы преодолеть ради вкусного ужина на террасе. «За последние несколько дней процентов 50-60 моих клиентов были французы», — подсчитал официант одного из мадридских ресторанчиков.

Не только гастрономия привлекает французских туристов, они также в числе первых, кто посещает открывшийся недавно музей Королевы Софии, где выставлены произведения искусства. При этом все туристы обязаны носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

«Давненько мы уже не выбирались в музеи, а сейчас как раз закончились занятия и экзамены, начались каникулы», — пояснила посетительница из Парижа.

За французами по количеству туристов в Мадриде следуют итальянцы, у которых, правда, тоже накануне отменили ограничения на посещение музеев. На сайте министерства культуры Италии сообщается, что в стране возвращаются к работе музеи и археологические парки. Исключение составляют несколько регионов: Апулия, Умбрия, острова Сицилия и Сардиния, а также провинция Больцано. Музеи при этом будут закрыты по выходным, а все билеты будут продаваться только онлайн, чтобы сократить максимальное число посетителей. Режим работы ресторанов в Италии остается прежним, продолжает действовать комендантский час, а также запрещено любое передвижение между областями.

А жителям деревни Онифери на острове Сардиния и вовсе запретили болеть коронавирусом и требовать лекарства, сообщает издание La Nuova. Таким образом мэр поселения Стефания Пирас хотела привлечь внимание федеральных властей к нехватке медиков в деревне, где живет тысяча человек. Она издала распоряжение, согласно которому жителям городка запрещается болеть, и направила копию документа префекту города Нуоро, административного центра провинции, в областное управление здравоохранения, а также координатору по вопросам здравоохранения в областном правительстве Сардинии. По словам Стефании Пирас, врача общей практики нет не только в Онифери — с той же проблемой столкнулись соседние коммуны Саруле, Ольцаи, Нуле и Бенетутти.