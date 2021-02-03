Физкульт-привет: в Китае из мальчиков сделают мужчин

Министерство образования Китая решило заняться физическим воспитанием мальчиков: необходимость в нем государство увидело в связи с «феминизацией» молодых мужчин, на которых влияют изменившиеся представления о мужественности, транслируемые в западной и соседней для Китая корейской культуре. Министерство заявило, что наберет лучших инструкторов по физкультуре и улучшит их методы обучения.

На уроках физкультуры теперь будут развивать в будущих «защитниках» мужественность, основанную на физической силе и психическом здоровье. Это воспитание государство стремится противопоставить влиянию поп-культуры Кореи и Японии, где представления об идеалах маскулинности отличаются.

Такую инициативу Минобразования Китая предложило в ответ на заявление одного из делегатов Китайской народной политической конференции, который посетовал, что китайские школьники «слабы, застенчивы и робки» и поддаются излишнему влиянию звезд k-pop эстрады, которые внешне порой напоминают девушек. В такой «феминизации китайских мальчиков» чиновник увидел «угрозу развитию и выживанию нации».

Заявление чиновника вызвало негативную реакцию среди интернет-пользователей в соцсети Weibo: некоторые из них сочли взгляды чиновника сексистскими, а политику Минобразования раскритиковали как сомнительную. «Образование — это воспитание детей, чтобы они стали достойными людьми, — написал один из пользователей Weibo. — Речь не должна идти об установлении гендерных стандартов для мужчин и женщин. Сначала нужно научиться быть хорошим человеком».

Однако среди комментаторов на Weibo есть и те, кто согласен с политикой государства и считает, что китайские мальчики должны быть более мужественными и спортивными. «Наконец-то министерство образования делает что-то правильно, — написал пользователь, который утверждает, что является учителем. —

Мальчики сейчас остро нуждаются в большем количестве упражнений, чтобы быть мужественнее. В наши дни они стали слишком изнеженными».

Китайские чиновники уверены, что занятия спортом помогают мальчикам вырастать более мужественными. В сентябре прошлого года высшие спортивные и образовательные органы страны объявили, что физическая подготовка вскоре будет иметь большое значение на национальном вступительном экзамене в среднюю школу, а также предложили, чтобы занятия физкультурой рассматривались как дополнение к основной программе национальной средней школы наряду с обычными учебными предметами.

Эксперты высказываются за увеличение количества уроков физкультуры: они сомневаются, что это как-то поможет мальчикам в воспитании мужественности, зато точно пойдет на пользу для их здоровья. Спорт не делает мальчиков мужественнее, уверен Лю Цзидун, заведующий кафедрой физического воспитания Шанхайского университета финансов и экономики. «Больше фитнеса и больше упражнений могут улучшить общее благополучие наших детей, но проблема феминизации связана с психологией, — отметил эксперт в разговоре с изданием Sixth Tone. — Многие геи ходят в тренажерный зал и имеют большие мускулы. Вряд ли занятия спортом способны изменить сексуальность».

Китайские власти уже давно озабочены надвигающимся «кризисом маскулинности» и предложили несколько решений этой проблемы. В сентябре прошлого года государственное информагентство «Синьхуа» опубликовало заметку о нехватке учителей-мужчин в китайских школах. Однако преимущество женщин среди учителей и воспитателей детских садов, по мнению экспертов, уже приводит к тому, что мужчинам требуется менее высокая квалификация, чтобы конкурировать с коллегами женского пола, что кажется им несправедливым по отношению к женщинам.

В 2019 году популярный китайский сайт потокового видео подвергся критике за то, что модераторы «замазали» изображение сережек участника реалити-шоу мужского пола.

Сама постановка проблемы феминизации мальчиков является проявлением дискриминации и сексизма, полагает Цуй Ле, аспирант факультета образования и соцработы Оклендского университета. «Такой подход к образованию только поощряет стереотипные гендерные концепции и допускает серьезные издевательства, основанные на сексуальной идентичности и гендерном выражении», — пояснил он в комментарии Sixth Tone. Вместо этого Цуй призывает китайские органы образования проводить больше академических исследований по вопросам пола и гендерных норм. «Исследования особенно важны для спортивного образования, поскольку эта область, в частности, наводнена стереотипами и гендерной дискриминацией», — добавил он.