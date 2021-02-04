«Это неприемлемо»: модельер испугалась за медсестер

Американский модельер Донна Каран заболела COVID-19 – и обнаружила, что медицинский персонал в больнице, где ее лечили, находится в тяжелом положении, сообщает Page Six. Дизайнер рассказала об этом на встрече, посвященной сбору пожертвований на кампанию одного из кандидатов в мэры Нью-Йорка, Рэя Макгуайра, во вторник, 2 февраля.

«Недавно я была в госпитале, у меня ковид, — рассказала Донна Каран, появившись на встрече в Zoom в черной защитной маске. – Я лично столкнулось с этим, и меня поразила система ухода за пациентами».

Модельер уточнила, что ее потрясло не то, как в медучреждении заботятся о больных – а то, что переживают сами медицинские работники. «Кто будет заботиться о медсестрах? – заявила она. – То, что я видела, неприемлемо».

Она не уточнила название больницы в Нью-Йорке, где проходила лечение, но сообщила, что о ней самой там прекрасно заботились. «Но я смотрю на медсестру и спрашиваю: «Вы прошли вакцинацию? Она говорит: «Нет». Я спрашиваю: «Как же вы здесь работаете?» Она говорит: «Это моя работа. Мне нужно вам помогать», — рассказала Донна Каран. По ее словам, об условиях труда во время пандемии она поговорила и с другими представительницами среднего медперсонала, «и то, что они делают весь последний год, невероятно». «Мы должны заботиться о медсестрах», — заключила Донна Каран.

Модельер привлекла внимание к проблеме, о которой говорили в течение нескольких месяцев: среднему медицинскому персоналу в американских больницах не хватает средств индивидуальной защиты, чтобы предохранить себя от заражения при лечении пациентов с коронавирусной инфекцией. В декабре 2020 года британская газета The Guardian сообщила, что с начала пандемии в США умерли от коронавируса 2900 медиков – согласно исследованию, проведенному совместно с Kaiser Health News. При этом отмечалось, что большинство умерших были в возрасте менее 60 лет.

Издание также обнаружило, что в тех базах данных, где указывается расовая и этническая принадлежность, 65% жертв COVID-19 составляют темнокожие. Проведя интервью с родственниками умерших медиков, журналисты выяснили, что их недостаточно обеспечивали средствами индивидуальной защиты.

Примечательно, что большое количество смертей от коронавируса фиксировались среди медиков, работавших в общественных больницах и домах престарелых, не таких престижных, как научные медицинские центры и частные клиники – там медики были больше подвержены заражению и получали меньше информации.

В пример The Guardian привели медицинский центр Гарфилд в предместьях Лос-Анджелеса. Там медперсонал редко получал ответы на письма в вышестоящие организации, в которых медики выражали озабоченность условиями своего труда во время пандемии. При этом в марте и апреле медики, работавшие в одном из отделений этой больницы — на 30 коек, — распределяли одну упаковку дезинфицирующих салфеток на весь день. В мае 2020 года получили указание стирать свои маски со степенью защиты №95 не менее 20 раз, прежде чем попросить их заменить.

В результате к лету в медицинском центре Гарфилд, где в общей сложности 210 коек, случаи коронавирусной инфекции были зарегистрированы у 60 сотрудников. Причиной такого распространения заболевания среди медиков The Guardian назвали не только нехватку СИЗов, но и недостаточное количество тестов на COVID-19, неаккуратное отслеживание путей заражения и невнятные указания медицинских и правительственных чиновников, не дававших четких инструкций.