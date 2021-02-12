Чтобы блестела: Эйфелеву башню перекрасят к Олимпиаде

В Париже затеяли масштабную подготовку к Олимпийским играм 2024 года. В начале января «Газета.Ru» писала о том, что мэр Парижа Анна Идальго объявила о реконструкции главной улицы города. По ее плану, Елисейских поля превратят в «роскошный сад»: предполагается расширить пешеходную часть за счет проезжей, благоустроить зону отдыха и высадить деревья, чтобы улица вновь обрела утраченную привлекательность для местных жителей. На это мэрия готова потратить €250 млн, а реконструкция продлится вплоть до 2024 года.

«Легендарная авеню утратила былое великолепие за последние 30 лет, — говорится в заявлении инициативного комитета реконструкции Елисейских полей. — Ее постепенно оставляли парижане, по ней ударили несколько последовательных кризисов: «желтые жилеты», забастовки, пандемия и упадок экономики».

Новый план комитета предполагает, что на Елисейских полях наполовину сузят проезжую часть, превратив дороги в прогулочные и парковые зоны, и высадят аллеи деревьев, чтобы улучшилось качество воздуха.

Теперь французские СМИ сообщают, что ребрендингу подвергнется и другой символ Парижа — Эйфелева башня. Ее в преддверии Олимпиады решено перекрасить в золотой цвет. Это обойдется властям в €50 млн — понадобится примерно 60 тонн краски. Работы планируют завершить к 2022 году.

Эйфелева башня стала темно-серой в 1968 году. С тех пор специально разработанный для нее оттенок — «коричневый-эйфелевый», официально запатентованный цвет, близкий к естественному оттенку бронзы — не менялся. Но к 2022 году башня станет блестеть золотом, подобно тем сувенирам, которые продают у ее подножия за несколько евро. О таком цвете мечтал сам Гюстав Эйфель, отмечают французы.

Считается, что инженер выбрал такой оттенок, потому что здания вокруг построены из известняка, и желто-коричневый цвет органично вписался бы в архитектурный ансамбль. Но прежде чем наносить новую краску, придется снять с металлической поверхности предыдущие 19 слоев краски. «Это придаст Эйфелевой башне золотой блеск», — пояснил глава фирмы, которая управляет башней. По мнению французов, золотой цвет будет ассоциироваться с олимпийским золотом и, вероятно, принесет удачу национальной сборной.

Кроме того, власти планируют провести масштабную реконструкцию Марсова поля — парка к югу от Эйфелевой башни, где обычно туристы фотографируются на фоне символа Парижа.

По замыслу оргкомитета Олимпиады, стоящая на берегу Сены Эйфелева башня станет отличным фоном для соревнований по триатлону и плаванию на открытой воде, которые пройдут непосредственно на реке. На набережной Бранли также будут проходить концерты и шоу, приуроченные к Олимпиаде.

Обычно на набережной перед башней выстраиваются в очередь туристы, желающие подняться на ее вершину. Кроме того, там сосредоточено много палаток, где торгуют пончиками, блинами и сладкой ватой, есть на набережной и карусель.

Эйфелеву башню построили в 1889 году для проведения Всемирной выставки и изначально планировали разобрать через 20 лет. Башня выполняла функцию входной арки и приглашала посетителей проследовать к павильонам выставки, которые располагались на Марсовом поле. В конкурсе архитектурных проектов, на ряду с Эйфелем, приняли участие еще 106 претендентов. Так как темой выставки стало столетие Великой французской революции, среди проектов была гигантская гильотина, которая должна была напомнить об историческом контексте. Еще одним конкурентом проекта Эйфеля была каменная башня, но французы не стали рисковать, учитывая опыт американских коллег, которые за несколько лет до этого с трудом соорудили 169-метровый Вашингтонский монумент.

Эйфель долго искал компромисс между чисто инженерной конструкцией и декоративным вариантом, а когда проект наконец-то утвердили, он воскликнул: «Франция будет единственной страной, располагающей 300-метровым флагштоком!»

За полгода работы выставки посмотреть на Эйфелеву башню пришли более 2 млн посетителей. Уже к концу года удалось возместить три четверти всех затрат на строительство. Однако сами парижане не оценили проект Эйфеля и посылали в мэрию записки с требованием разобрать башню еще на этапе ее строительства. Они опасались, что металлическая конструкция станет архитектурной доминантой города и нарушит стилистическое единообразие.

В 1887 году 300 писателей и художников, среди которых были Александр Дюма-сын, Ги де Мопассан и композитор Шарль Гуно, направили протест в адрес муниципалитета, назвав сооружение Эйфеля «бесполезным и чудовищным», «смехотворной башней, доминирующей над Парижем, как гигантская фабричная дымовая труба». «На протяжении 20 лет мы будем вынуждены смотреть на отвратительную тень ненавистной колонны из железа и винтов, простирающуюся над городом, как чернильная клякса», — предупреждали они.

При этом, по свидетельствам современников, Ги де Мопассан частенько наведывался в ресторан, расположенный на первом уровне башни, потому что, по его словам, это было «единственное место во всем огромном Париже, откуда ее не видно».

Однако в 1910 году башню разбирать не стали — Эйфель продлил аренду еще на 70 лет, и вскоре ей нашли новое применение: наверху башни разместили радиоантенну. В 1921 году с башни впервые передали радиосигнал, а с 1922 года в эфир стала выходить радиопрограмма под названием «Эйфелева башня». С 1935 года началась трансляция и телевизионных передач.

В темное время суток башня подсвечивается. Впервые освещение на Эйфелевой башне было включено в день её открытия в 1889 году: тогда оно состояло из 10 тыс. газовых фонарей, двух прожекторов и установленного на верхушке маяка, свет которого был окрашен в цвета национального флага Франции — синий, белый и красный. В 1900 году башню оснастили электрическими лампами. Современное золотистое освещение впервые появилось 31 декабря 1985 года. Периодически подсветка меняется в зависимости от траурных или патриотических событий.