Суды и обвинения: черная полоса в жизни дизайнера Филиппа Плейна

Против известного модельера германского происхождения Филиппа Плейна подал судебный иск его бывший сотрудник по имени Амро Алсолейби – он обвинил экс-работодателя в дискриминации на основе сексуальной ориентации. Как сообщает издание WWD, мужчина обратился в суд штата Нью-Йорк с жалобами на то, что Плейн развил в своей компании «систему и практику дискриминации по отношению к гомосексуальным мужчинам», постоянно напоминая работникам, что они «не должны быть слишком гейскими» и заявляя, что мужчины, работающие на него, «на 100% гетеросексуалы».

Как заявляет в поданных в суд документах Амро Алсолейби, его приняли на работу в компанию PPA (Philipp Plein America) в декабре 2017 года в качестве регионального бренд-менеджера «благодаря развитым навыкам в области моды и продаж» — ранее мужчина в течение 20 лет работал в модных брендах, в том числе Dsquared2, Valentino, Fendi, Etro, и John Galliano. По его словам, он ни разу за все эти годы не сталкивался с проблемами на работе, а продажи PPA благодаря нему достигли суммы в $12 млн. Однако успешная работа в PPA была омрачена токсичной атмосферой, поскольку Филипп Плейн якобы постоянно демонстрировал гомофобные взгляды.

После того как Амро Алсолейби был принят на работу, модельер, не зная, что тот гей и ВИЧ-позитивен, начал откровенно демонстрировать отвращение к мужчинам гомосексуальной ориентации, заявляя, что «ненавидит работать» с ними. Так новый сотрудник обнаружил, что в компании существует система, в рамках которой «с гомосексуальными сотрудниками обращаются хуже, чем с гетеросексуальными», говорится в его иске. По его словам,

Филипп Плейн, часто «подтверждал и культивировал образы мачо и токсичной маскулинности», не скрывая при этом, что это не только имидж его модного дома, но и личная позиция — «все менеджеры и сотрудники должны были подпадать под определенный стереотип, чтобы с ним работать».

В середине 2018 года, как признается Амро Алсолейби, он начал высказывать недовольство гомофобной атмосферой в компании — и предположил, что причина агрессивности Филиппа Плейна по отношению к геям в его собственной гомосексуальной ориентации. После этого дизайнер начал отпускать в адрес сотрудника грубые шутки по поводу его принадлежности к ЛГБТ-сообществу, а его условия работы изменились в худшую сторону — бренд-менеджера лишили медицинской страховки. Из-за этого он не мог получить обязательную при ВИЧ терапию, и о диагнозе Амро Алсолейби стало известно в компании. Отношение руководства к нему ухудшилось еще больше: как жалуется бывший сотрудник модельера, ему не позволяли летать в командировки из-за якобы плохого самочувствия, и он просто не мог делать свою работу.

В итоге к октябрю 2018 года оказалось, что у Амро Алсолейби отобрали полагающееся сотрудникам право на бесплатную одежду бренда, его обязанности перешли к другим людям, и два открытия магазинов в регионах, за которые он отвечал, прошли без него. В конце концов, в феврале 2019 года бренд-менеджера уволили без законных оснований — и он уверен, что это произошло из-за его сексуальной ориентации и ВИЧ-позитивного статуса, а также стало «возмездием за многочисленные жалобы на условия труда и враждебную атмосферу».

Теперь бывший бренд менеджер компании Филиппа Плейна пытается получить через суд компенсацию за душевные страдания и моральный ущерб, полученные во время работы в компании — сумма выплат, которую требует Амро Алсолейби, не уточняется.

Представители Philipp Plein America заявили изданию The Fashion Law, что «фальшивые обвинения господина Плейна в гомофобии были отчаянной попыткой захватить и использовать ЛГБТ-повестку, чтобы скрыть недобросовестность бесчестного работника, который именно за это и был уволен».

В прошлом году Филипп Плейн уже проиграл один процесс — компания Ferrari отсудила у него 300 тыс. евро за неправомерное использование ее автомобилей в рекламных целях и нарушение авторских прав.

Компании не понравилось, что модельер использовал автомобили Ferrari на показе сезона «Весна 2018» в 2017 году — наравне с машинами марок McLaren, Lamborghini и Mercedes-Benz. Кроме того, итальянский производитель автомобилей потребовал, чтобы Плейн удалил со своей страницы в Instagram фотографию, на которой на багажнике Ferrari лежат кроссовки его авторства.

Адвокаты дизайнера подали апелляцию, новые слушания состоятся весной 2021 года.