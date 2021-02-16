Покусились на святое: французам разрешили обедать в офисе

Во Франции отменили закон, согласно которому работодатели не могли лишить работников возможности ходить в ресторан в обеденный перерыв. До февраля 2021 года руководители предприятий, согласно Трудовому кодексу, не имели права заставить сотрудников обедать в офисе, на рабочем месте — по закону, они должны были предоставлять время на обеденный перерыв, чтобы те успевали сходить в ближайший ресторан и полноценно отобедать.

Некоторые компании даже спонсировали до 80% расходов на обед сотрудников, выдавая так называемые «ресторанные чеки» на определенную сумму, которую можно было потратить в ресторане или на продукты в лавке, а можно — сохранить до лучших времен и потратить в другой раз.

Эта система была результатом многолетней борьбы профсоюзов за права работников, а также мерой поддержки местных ресторанов, которые гарантированно получают доход от сотрудников фирм, расположенных неподалеку. Однако пандемия разрушила сложившуюся традицию: теперь французам официально разрешено перекусывать прямо на рабочем месте. Таким образом в стране хотят снизить риск заражения коронавирусом где-то за пределами офиса, в кафе или ресторане, большинство из которых сейчас либо закрыто, либо работает навынос.

Правило временное — оно распространяется на офисы с численностью сотрудников более 50 человек, где планировка кафетерия не допускает социального дистанцирования. Люди должны находиться на расстоянии не менее одного метра друг от друга, если в этот момент не носят маску. Пока отмена запрета на обед на рабочем месте носит временный характер, и по завершении карантинных мер французы, по задумке, вернутся в рестораны.

«Ресторанные чеки» по старой системе выдавались служащему заранее, в количестве из расчета рабочих дней в году, не включая праздничные и выходные дни. Половину номинала чека работодатель оплачивал из собственного бюджета, однако эти деньги не облагались налогом.

Рестораны и бистро предлагали специальное бюджетное меню для бизнес-ланча, которое по стоимости не превосходит номинал чека. Однако можно было заказать и что-то сверх этой стоимости и оплатить отдельно. Также на эти деньги можно было просто купить любые продукты и принести на работу еду, приготовленную дома.

Обед на рабочим местом, а не в ресторане, противоречит национальным традициям: с детства французов приучают есть в одно и то же время, причем не торопясь, а не перекусывать на ходу, как это принято в США. Редкие приемы пищи компенсируются их продолжительностью. По данным Национального института статистики, среднестатистический француз отводит на прием пищи 2 часа 22 минуты в день. И этот показатель за последние 30 лет увеличился на 13 минут. Поэтому с 12:00 до 14:00 вся страна традиционно уходит на законный обеденный перерыв.

Это связано также с тем, что во Франции не принято плотно завтракать, так что обед становится основным приемом пищи до позднего ужина. Как правило, он состоит из нескольких блюд. Это может быть основное блюдо с овощами, салат, хлеб либо блинчики с ветчиной, мясом или сыром плюс десерт с кофе либо соком.