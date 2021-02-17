Европа отправит в космос инвалидов

Европейское космическое агентство объявило о первом за 13 лет наборе новых астронавтов для миссий, которые отправятся на Луну и Марс. Причем к отбору приглашаются все, включая женщин и людей с ограниченными возможностями —

любой национальности, сексуальной ориентации, возраста и религиозных взглядов. Единственное требование к претендентам — это психическая выносливость и техническое образование: кандидат должен обладать как минимум степенью магистра в области естественных наук, инженерии, математики или информатики и отучиться в аспирантуре не менее трех лет.

Европейское космическое агентство подчеркнуло, что стремится расширить состав экипажей, куда входят до 26 постоянных и резервных астронавтов, увеличив число женщин, а также специалистов с инвалидностью. «Мы стремимся на Луну и Марс. Нам нужны отличные астронавты на будущее, — заявил генеральный директор ЕКА Ян Вернер. — Чтобы пойти дальше, чем когда-либо прежде, мы должны мыслить шире, чем раньше».

В агентстве считают, что физические особенности больше не помеха для полета в космос, ведь современные технологии позволяют отправить в космос инвалидов: для этого они анонсировали проект Parastronaut. Это первый случай в истории, когда космическое агентство предоставляет шанс отправиться на орбиту людям с ограниченными возможностями. «Представление всех частей нашего общества — это проблема, к которой мы относимся очень серьезно, — пояснил AP это решение Дэвид Паркер, директор агентства по исследованию взаимодействия человека и роботов. — Разнообразие в космосе должно касаться не только национальности, происхождения, возраста и пола наших астронавтов, но и, возможно, физических недостатков».

По словам итальянского астронавта Саманты Кристофоретти, развитие технологий, позволяющих людям находиться в космосе, открывает новые возможности для людей с инвалидностью, фактически уравнивая их в правах с остальными.

«Когда дело доходит до космических полетов, мы все оказываемся людьми с ограниченными возможностями, — сказала Кристофоретти The Guardian. — Я думаю, это отличный шанс узнать о себе много нового».

Заявки будут принимать в течение двух месяцев, начиная с 31 марта, а в июне кандидатов будут тестировать и отбирать вплоть до октября 2022 года. «Кандидаты должны быть морально готовы к этому процессу», — заявила на пресс-конференции Люси ван дер Тас, глава отдела по привлечению талантов Европейского космического агентства.

В первую очередь агентство рассмотрит заявки от кандидатов с инвалидностью нижних конечностей — ниже колена или лодыжки, разной длиной ног или ростом ниже 130 сантиметров, основываясь на критериях, установленных Международным паралимпийским комитетом. Британский астронавт Тим Пик приветствовал эту инициативу, заявив, что она, вероятно, изменит представление о космонавтике и люди из разных слоев общества смогут побывать в космосе.

Женщины в космосе давно не новички: первая женщина-космонавт — Валентина Терешкова — отправилась на орбиту еще в 1963 году, спустя два года после Юрия Гагарина. На момент полета ей было 26 лет. Идея отправить в космос женщину-космонавта принадлежала создателю ракеты Сергею Королеву. В начале 1962 года он инициировал поиск претенденток по следующим критериям: парашютистка, возрастом до 30 лет, ростом до 170 см и весом до 70 кг.

Из сотен кандидатур были выбраны пять: Жанна Ёркина, Татьяна Кузнецова, Валентина Пономарева, Ирина Соловьева и Валентина Терешкова, которая на тот момент три года занималась парашютным спортом в Ярославском аэроклубе и выполнила 90 прыжков. Стать первой женщиной-космонавтом ей, в том числе, позволило рабочее происхождение.

Во время подготовки и обучения женщины-космонавты проходили тренировки в термокамере при температуре +70 °C и влажности 30%, проводили 10 суток в сурдокамере при полной тишине, выполняли упражнения в условиях невесомости, при которых нужно было написать на бумаге свое имя и фамилию, попробовать поесть и поговорить по рации. Особое внимание уделялось парашютной подготовке, так как космонавт перед самой посадкой катапультировался и приземлялся на парашюте.

С тех пор космонавтами стали еще 64 женщины (чуть больше 10% от общего числа космонавтов в мире), большинство из которых американки, но есть также гражданки Великобритании, Канады, Японии, Франции, Италии, Кореи, Китая и Швеции. От России помимо Валентины Терешковой в космос летали Светлана Савицкая, Елена Кондакова и Елена Серова. В данный момент на МКС находятся две американки Шеннон Уокер и Кэтлин Рубинс, которые вылетели осенью прошлого года.

Женщины не только летают в космос, но и принимают активное участие в подготовке полетов, оставаясь на Земле. Так, в ОАЭ заместителем руководителя проекта миссии Emirates Mars назначена 34-летняя Сара Аль-Амири, министр по передовым наукам, председатель Космического агентства ОАЭ и Совета ученых ОАЭ. Кроме того, женщины составляют 40% от числа инженеров, задействованных в лунной программе ОАЭ.

«Женщин-испытателей, женщин-космонавтов становится больше. Это мировой тренд и признание равных возможностей для всех, — поясняет Алла Разуваева, основатель и генеральный директор агентства космического туризма и маркетинговых коммуникаций в космической индустрии «Просто Космос». — Еще Валентина Пономарева, советский космонавт, которой так и не удалось побывать в космосе, пропагандировала теорию, что мужчина и женщина — две «половинки» человека, они должны быть всегда вместе, чтобы преодолеть трудности, потому что они думают по-разному, но дополняют друг друга, образуя надежный сплав мысли и воли».

По словам Разуваевой, женщин в космосе по-прежнему можно пересчитать по пальцам, но дело тут не в особенностях психики или физиологии. «История знает множество примеров, когда женщины отлично справлялись и со стрессовыми ситуациями в полете, и с перегрузками, и с огромным количеством других негативных факторов. Причины в другом: космическому полету предшествует длительная подготовка, не оставляющая достаточного времени на реализацию себя в других личных и деловых областях», — продолжает эксперт.

Развитие технологий не только расширяет состав профессиональных космонавтов, но и открывает больше возможностей для полетов гражданских лиц. Этому способствует появление альтернативных площадок для запуска ракет и частных космических кораблей, разработкой которых занимается, к примеру, компания Илона Маска SpaceX.

Ближайшие полеты в космос для туристов запланированы на осень этого года. На МКС на корабле Илона Маска Crew Dragon отправится многонациональный экипаж из четырех человек, среди которых только один астронавт будет профессионалом.

А в декабре 2021-го запланирован полет российского корабля «Союз МС-20» на МКС с экипажем из российского космонавта и двух туристов. В 2023 году планируется еще один полет «Союза» с двумя туристами, один из которых может совершить первый в истории выход в открытый космос с борта МКС вместе с российским космонавтом.

В январе прошлого года Axiom Space сообщила, что планирует создать четыре коммерческих модуля (узловой, исследовательско-производственный, жилой и обзорный) для МКС с запуском первого из них в 2024 году. В случае завершения эксплуатации МКС эти модули будут отстыкованы от станции и образуют отдельную коммерческую станцию для космических туристов.