Пришлось заставить: как принца Филиппа отправляли в больницу

Британские СМИ выяснили, что 99-летний герцог Эдинбургский принц Филипп, супруг королевы Елизаветы II, перед госпитализацией несколько дней чувствовал себя плохо, однако отказывался отправляться в клинику, чтобы не поднимать лишнего шума. Как сообщает Mirror, врачам пришлось уговаривать герцога согласиться лечь на обследование в стационар.

Источники издания при королевском дворе уточнили, что решение о госпитализации стало мерой предосторожности — «железный герцог», как его называют в Великобритании, вечером в день госпитализации находился в бодром расположении духа и в лечебное учреждение вошел сам, без посторонней помощи.

«Все мы знаем характер герцога — что он захочет минимума шумихи, особенно учитывая, что врачи и медсестры работают особенно тяжело из-за пандемии», — сообщил собеседник Mirror. Он добавил, что принцу Филиппу было велено отдохнуть, и в больнице он проведет несколько дней. О госпитализации супруга британской королевы Елизаветы II стало известно накануне, 17 февраля.

Госпитализация герцога Эдинбургского не связана с коронавирусной инфекцией.

Более месяца назад, 9 января, стало известно, что принц Филипп и 94-летняя королева Елизавета II, находящиеся в приоритетной группе на получение прививки от COVID-19, были вакцинированы. Как сообщило «Би-би-си», супругов привили прямо в Виндзорском замке, где они остаются на время действия режима самоизоляции. Источник издания рассказал, что Елизавета II хотела, чтобы общественность была проинформирована об их вакцинации во избежание лишних слухов, однако название препарата не назвал.

Принц Филипп в свои 99 лет отличается довольно крепким здоровьем — как рассказывали собеседники Mirror, в этом году в резиденции в Беркшире, где королева с супругом провели рождественские праздники, он совершал энергичные прогулки по коридорам.

В больницах же герцог Эдинбургский оказывается в последнее время примерно раз в год. Так, в декабре 2019-го, он попал в госпиталь короля Эдварда VII в качестве меры предосторожности из-за неназванного недомогания.

В январе того же года принц Филипп подвергся обследованию после спровоцированной им автомобильной аварии, когда он врезался в машину, в которой ехали две женщины. Тогда СМИ сообщали, что герцог был в шоковом состоянии, однако физических травм никаких не получил. После осмотра супруг Елизаветы II не стал оставаться на ночь в медицинском учреждении. Через три недели принц, которому было тогда 97 лет, добровольно отказался от прав на управление автомобилем.

В апреле 2018 года герцог Эдинбургский провел в больнице десять дней — тогда он перенес операцию на бедре. Ему провели рекомендуемое пожилым людям эндопротезирование тазобедренного сустава, представляющее собой замену собственного сустава на искусственный.

На реабилитацию, в рамках которой ему было рекомендовано ходить с тростью или костылем, принц Филипп отправился в Виндзорский замок.

В последнее время герцог старательно избегает внимания общественности — и это касается не только состояния его здоровья, но и знаменательной даты, к которой он приближается: 10 июня 2021 году ему должно исполниться 100 лет.

Уже известно, что он выражал желание избежать громких почестей по этому поводу. В конце декабря 2020 года издание Telegraph рассказало со ссылкой на источник при дворе, что принц Филипп отказывается широко отмечать юбилей.

«Вы не можете что-то организовать, если кто-то не хочет, чтобы это было организовано, — признался собеседник издания. – Единственный человек, который гарантированно не захочет иметь к этому отношения, — это герцог. Он на пенсии, он отошел от дел, он не хочет шумихи. Его нельзя за это осуждать».

На пенсию принц Филипп ушел в августе 2017 года в возрасте 96 лет. С тех пор он не участвует в официальных мероприятиях и крайне редко появляется на частных торжествах королевской семьи, таких как свадьба его внука принца Гарри и Меган Маркл и церемония бракосочетания его внучки принцессы Евгении и Джека Бруксбэнка в 2018 году.