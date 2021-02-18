20 лет за 500 сумок: за что судят бывшую первую леди Малайзии

В Малайзии судят бывшую первую леди — супругу экс-премьер-министра Наджиба Разака Росму Мансор. Ее обвиняют в коррупции вслед за мужем, задержанным того, как в 2018 году его партия потерпела поражение на выборах.

В ходе судебных разбирательств бывшего главу правительства признали виновным по семи пунктам обвинения — злоупотребление властью, три эпизода злоупотребления доверием и три эпизода отмывания денег. Общая сумма нанесенного Наджибом Разаком ущерба оценивается в $700 млн. Теперь настала очередь защищаться в суде его жене, которая привлекла внимание общественности многочисленными дорогими сумочками и ювелирными украшениями еще в 2018-м.

В деле Росмы Мансор фигурируют $48,09 млн, предназначенные принадлежащей ей компании, занимающейся солнечной энергетикой, Jepak Holdings, $46,22 млн, поступившие в качестве пожертвований на избирательную кампанию Наджиба Разака и $1,6 млн в виде взятки.

В случае если Росму Мансор признают виновной, ей грозит до 20 лет тюремного заключения.

Сейчас она защищается в суде — и, как сообщает CNN, пользуется поддержкой близких, поскольку из-за происходящего испытывает сильнейший стресс. «Нам пришлось ее немного успокаивать. Мы просто отправили ее домой, чтобы снять весь стресс от того, что здесь происходит», — заявил адвокат экс-первой леди после слушаний, прошедших в четверг, 18 февраля. Компанию Росме Мансор составил ее супруг — несмотря на то, что Наджиба Разака уже осудили на 12 лет тюремного заключения, он подал апелляцию и в ожидании слушаний отпущен под залог, эквивалентный $250 тыс.

Пара отрицает все обвинения и считает процесс политическим. Публику, однако, еще в 2018 году шокировал тот факт, что в результате обысков в шести принадлежащих Наджибу Разаку домах были обнаружены принадлежащие его жене украшения и сумочки на сумму, эквивалентную примерно $225 млн. Тогда скандал, связанный с обвинениями премьер-министра в хищении $700 млн из государственного инвестиционного фонда 1MDB, только начинал разгораться.

Как заявили на пресс-конференции после обыска представители полиции Малайзии, у Росмы Мансор были, в частности, найдены 12 тысяч украшений, оцененных в $109 млн, сумки Hermes на $12 млн (их насчитали около 500), наличность на сумму свыше $100 млн и другие товары. Самым дорогим предметом в коллекции украшений бывшей первой леди страны оказалось золотое ожерелье с бриллиантами стоимостью $1,5 млн.

Летом 2020 года адвокат Наджиба Разака Мухамад Шафи Абдулла пожаловался прессе, что полицейские весьма небрежно обращались с дорогим имуществом бывшей первой леди во время обыска. Как цитировало его издание Jakarta Post, они «демонстрировали полное отсутствие уважения к предметам». В суде Куала-Лумпура защитник бывшего премьер-министра заявил, что сотрудники правоохранительных органов были «беспечны в том, как они обращаются с ценными вещами», что могло нанести ущерб в миллионы долларов. «Теперь государство должно понести ответственность и заплатить за ущерб или заменить товары», — потребовал адвокат.

Публика, однако, сочувствия к материальным потерям Росма Мансор не проявила. «Госпожа будет в отчаянии», — писали в Twitter. А один из комментаторов отозвался о действиях полиции так: «Хорошая работа».