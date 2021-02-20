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«Для Петербурга это потеря»: Казань стала гастрономической столицей

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Почему Казань объявила себя гастрономической столицей России

Казань объявила себя «гастрономической столицей России». Такой товарный знак был зарегистрирован по инициативе местного комитета по туризму в Роспатенте и будет действовать до января 2030 года. Данная новость вызвала удивление среди жителей других городов России, которые могли бы претендовать на этот статус. Поможет ли запатентованное название привлечь туристов в Казань, разбиралась «Газета.Ru».

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Столица Республики Татарстан провозгласила себя «гастрономической столицей России». Документы на регистрацию соответствующего бренда городской комитет по развитию туризма подал в январе 2020 года, а 20 января 2021 года товарный знак был выдан федеральной службой по интеллектуальной собственности. По задумке главы комитета по развитию туризма Татарстана Дарьи Санниковой, броское название привлечет в Казань больше туристов и поможет популяризировать татарскую национальную кухню за рубежом. Права на выданный патент будут действовать до января 2030 года.

В других городах России, которые тоже могут похвастаться гастрономическими традициями и обилием ресторанов, удивились такому маркетинговому ходу. В частности, на неофициальное звание гастрономической столицы претендовал Санкт-Петербург, в котором в последние несколько лет прибавилось ресторанов высокой кухни, привлекающих не только иностранцев, но и туристов из Москвы и других городов.

Однако, по словам Дарьи Санниковой, «идея назваться гастрономической столицей витала в воздухе». «Сегодня, когда туристическая отрасль во всем мире переживает не самые простые времена из-за пандемии, роль гастрономического туризма возрастает и становится важнейшим инструментом развития внутреннего туризма, — пояснила она в беседе с «Газетой.Ru». — Согласно опросам за 2019 год, более 80% россиян отметили, что кулинарные изыски помогают им погрузиться в чужую культуру не хуже, чем произведения искусства, а 42% респондентов выбирают направление для путешествия, исходя из особенностей местной кухни. Для 16% опрошенных это один из главных факторов при принятии решения о посещении того или иного региона».

Гастрономические туры в Казань проводились и раньше, отмечает Санникова. В столице республики больше 2 тыс. кафе и ресторанов, не только национальной татарской кухни, но и европейской, азиатской и других. В Казани находятся частные Музей чая и Музей чак-чака, посвященный татарской культуре чаепития и традиционной выпечки, а в 2018 году Казань была признана городом с самой вкусной кухней, по версии издания National Geographic. Сейчас администрация собирается разнообразить туры посещением фермерских хозяйств за пределами города: возить туристов на сыроварни и винодельни в Камском устье, на производство татарской колбасы казылык в Лаишевском районе.

«Гастрономическая культура нашей республики издавна была одним из ее символов, поэтому перспективы развития широки, — уверена Санникова. — Мы проводим летний фестиваль еды «Вкусная Казань» и зимний фестиваль-ярмарку «КышДакар-фест», которые в 2019 году собрали от 65 до 200 тыс. посетителей. Эти фестивали — самые крупные традиционные активности в плане гастротуризма. Национальные блюда присутствуют практически на любом празднике».

На оформление патента из городского бюджета, по словам Санниковой, было выделено 48510 рублей, но в администрации верят, что эти деньги быстро окупятся. «Преимущество товарного знака — в новых возможностях по продвижению Казани в качестве туристического центра. Новый бренд будет отражен в нашей сувенирной продукции и на выставочных стендах как в России, так и за ее пределами», — пояснила глава комитета по туризму.

Казань и раньше обладала большой туристической привлекательностью, считает Санникова. «Это не только город с тысячелетней историей и самобытными традициями, но и крупнейший туристический центр России, где мирно сосуществуют западноевропейская и восточная культуры. Это выражается в культуре приготовления и приема пищи в том числе», — добавила она.

В России много других городов с яркими гастрономическими традициями, в том числе столиц национальных республик, и было бы неправильно выделять какую-то одну, считает Екатерина Шаповалова, автор-методист проекта «Гастрономическая карта России». «Роспатент регистрирует объекты интеллектуальной собственности. Ребята в регионах какие только наименования не регистрируют — назовем их «творческими». Да, это «маркетинговый инструмент», но при объективной оценке оперировать можно только опубликованными данными», — полагает эксперт.

По мнению Шаповаловой, значение при выборе гастрономической столицы имеют только качественные и количественные показатели, а именно, количество кафе и ресторанов с действующим меню российской региональной кухни. «Современной кухни народов России пока в сотни раз меньше в стране, чем суши-баров, пиццерий и всех кухонь мира. А для туризма внутреннего и въездного имеет ценность именно региональная кухня, — уверена эксперт. — Сколько в каждом регионе отелей с региональными концепциями завтраков и какой процент локальных продуктов там? Сколько ресторанов с действующими, а не специальными, временными меню региональной кухни? Какая кухня представлена в системе питания протокольных и деловых мероприятий в регионе? Есть ли блюда региональной кухни в формате «быстрого питания» в придорожных сервисах и на заправках? Все эти критерии характеризуют любой регион как потенциально туристический».

Автор-методист системы добровольной сертификации в сфере гастротуризма полагает, что после объявления себя гастрономической столицей России в Казани будут уделять особое внимание развитию региональной кухни.

В Татарстане стараются проводить именно такую политику, поясняет Дарья Санникова. «На своих интернет-ресурсах мы публикуем гастрономические рейтинги, на которые обращают внимание работники средств общественного питания при формировании меню. По нашей рекомендации они внедряют блюда национальной кухни, которые пользуются повышенным спросом, — говорит она.

— Научиться готовить национальные блюда можно на специальных мастер-классах и семинарах. Каждый найдет что-то по душе, будь то любитель татарской национальной, восточной кухни в целом или ее азиатского ответвления, а может, знаток классической европейской кухни».

Одним из новых национальных символов татарской столицы наряду с чак-чаком и эчпочмаком планируют сделать торт «Казань», который поступил в продажу летом 2019 года. Рецепт был разработан Гильдией поваров Татарстана: в нем есть прослойки из чак-чака, корта (сушеного творога), орехов, чернослива и миндального крема.

Однако акцент на национальную кухню не так важен, как развитие туристической инфраструктуры и разнообразной гастрономии в городе в целом, полагает Алена Мельникова, организатор гастрономического фестиваля в Санкт-Петербурге. «Это звучит странно — что значит гастрономическая столица России? Петербург еще пару лет назад назвали гастрономической столицей на Петербургском экономическом форуме, — вспоминает Мельникова. — Мне это все забавно слышать, потому что мы с коллегами довольно долго трудились над созданием имиджа Петербурга как гастрономической столицы и прессу из-за рубежа возили». По словам эксперта, гастрономия в Петербурге уже вышла на мировой уровень, что отмечают журналисты с международным опытом, которые приезжают в город и удивляются сочетанию цены и качества.

При этом Петербург и так «избалован туристами» в силу сосредоточения большого количества достопримечательностей и хорошей инфраструктуры, отмечает Мельникова, что дает право администрации чуть меньше внимания уделять маркетингу. «Для Петербурга это глобальная потеря — мы совершенно четко писали всегда, что Петербург — гастрономическая столица России, за ним всегда оставалось первенство, это звучало в международных публикациях, — добавляет эксперт. — Почему наши чиновники не подсуетились и первыми не зарегистрировали это название, я не понимаю».

По мнению Мельниковой, статус гастрономической столицы будет работать на бренд города, но сильно изменить поток туристов без систематической работы с инфраструктурой, гастрономическим разнообразием и другими аспектами гостеприимства не сможет. Ведь туристы приезжают в первую очередь ради достопримечательностей, и только потом, чтобы отведать блюда местной кухни, уверена эксперт.