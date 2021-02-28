Травля и домогательства: женщины жалуются на губернатора Нью-Йорка

Губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо обвинила в сексуальных домогательствах уже вторая женщина, которой довелось работать с ним. Шарлотт Беннетт, до ноября 2020 года выполнявшая роль ассистентки 63-летнего политика и его советницы по вопросам здравоохранения, рассказала изданию New York Times, что он задавал ей неуместные вопросы с сексуальным подтекстом — прошлой весной, во время первой вспышки коронавирусной инфекции, когда жители США восторгались лидерскими качествами Куомо, проявленными в пандемию.

По словам Шарлотт Беннетт, губернатор интересовался ее личной жизнью, а также спрашивал, какую разницу в возрасте она считает приемлемой для вступления в интимную связь. «Я поняла, что губернатор хочет со мной переспать, это было чудовищно неудобно и пугало меня»,

— рассказала она New York Times.

Женщина пожаловалась на приставания Эндрю Куомо главе отдела кадров администрации губернатора — и ее перевели на другую должность подальше от него. В июне 2020 году специальный советник главы штата Бет Гарви обнародовала специальное заявление, в котором признала наличие жалоб и сообщила, что Шарлотт Беннетт предложили позицию, которая ее интересовала до этого. Гарви также уточнила, что обвинения Беннетт «не включали заявления о физическом контакте или неуместных действиях сексуального характера», и действия администрации после случившегося полностью устроили бывшую ассистентку.

Эндрю Куомо отверг обвинения бывшей ассистентки. Он официально заявил, что «никогда не делал авансов в адрес госпожи Беннетт и не имел намерений действовать неподобающим образом». «Я уверен, что лучшим способом добраться до правды будет полное и тщательное независимое расследование», — сообщил Куомо. Которое, как сообщает The Guardian, уже запущено — его возглавит бывшая судья Барбара Джонс.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио, между тем, уже призвал начать расследование обвинений Куомо в харассменте со стороны другой его сотрудницы — Линдси Бойлан. Еще в декабре 2020 года 36-летняя женщина, проработавшая в качестве советницы политика-демократа с 2015 по 2018 год, рассказала в Twitter, что он ее домогался.

«Да, губернатор Эндрю Куомо сексуально домогался меня годами. Многие видели это и просто смотрели, — писала она. – Я никогда не могла предсказать, что меня ждет: то, что ко мне привяжутся по работе (что было очень хорошо), или то, что будут комментировать мою внешность. Или и то, и другое в одном разговоре? Так было годами».

Twitter, однако, отнесся к заявлениям Линдси Бойлан с недоверием — пользователи заявили, что она не предоставляет доказательств своих обвинений и выразили недоумение, что она молчала несколько лет, а тот факт, что она заговорила о якобы прегрешениях Куомо, одновременно баллотируясь в Совет Манхэттена, выглядит сомнительным. Кроме того, женщину обвиняли в том, что она заявляет о приставаниях, не говоря о деталях и не желая говорить со СМИ. Этот недочет, однако, она исправила в своей колонке, вышедшей 24 февраля 2021 года на портале Medium, — в ней она рассказала о нескольких эпизодах.

В 2018 году, например, вскоре после того, как Линдси Бойлан повысили до советницы Эндрю Куомо по вопросам экономического развития, губернатор поцеловал ее в губы. «Мы были в его нью-йоркском офисе на Третьей Авеню, — вспоминает женщина. — Я встала и пошла к открытой двери, когда он стал у меня на пути и поцеловал меня в губы. Я была в шоке, но продолжила идти».

По словам Линдси Бойлан, после этого она продолжила ходить на работу «с ощущением тошноты», но в сентябре 2018-го уволилась.

Еще один момент, о котором она вспомнила, относится к 2017 году — тогда Эндрю Куомо предложил ей в самолете по дороге с мероприятия на западе штата Нью-Йорк сыграть «в покер на раздевание» — в присутствии пресс-секретаря и сотрудника муниципальной охраны.

«Губернатор Эндрю Куомо создал в своей администрации культуру в которой сексуальные домогательства и травля настолько распространены, что с этим не только мирятся — этого ожидают», — заключила Линдси Бойлан в своей колонке.

После появления публикации офис губернатора распространил ответное заявление. «Заявления госпожи Бойлан о неподобающем поведении — просто фальшивы», — говорится в нем. Однако мэр Нью-Йорка Билл де Блазио все же настаивает на независимом расследовании. «Эти обвинения вызывают беспокойство, — цитирует его The Guardian. — Такое поведение, если это правда, просто неприемлемо. Мы должны добраться до правды».