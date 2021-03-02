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Анджелина Джоли продала картину Черчилля за рекордную сумму

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Звезда Голливуда продала на аукционе подарок Черчилля Рузвельту за $11,5 млн

Анджелина Джоли выставила на торги картину Уинстона Черчилля, написанную во время Второй мировой войны, и продала ее за рекордную для живописных работ бывшего премьер-министра Великобритании сумму в $11,5 млн. Ценность полотна в том, что в 1943-м году Черчилль подарил его американскому президенту Рузвельту, а в 2011 году его приобрела семья Джоли.

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Картину бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля «Минарет мечети Аль-Кутубия» Анджелина Джоли выставила на торги с начальной стоимостью в $2-3,4 млн, по оценкам экспертов аукционного дома Christie's. Однако полотно выкупил некто, чье имя не раскрывают, за рекордные $11,5 млн. До этого работы политика-живописца продавались на аукционе максимум за $2,5 млн.

Особая ценность этой картины с видом марокканской мечети в том, что Черчилль написал только одно полотно за годы Второй мировой войны на посту премьер-министра, а после в 1943 году подарил эту работу президенту США Франклину Рузвельту, союзнику в войне против Германии.

После смерти американского президента в 1945 году картина «Минарет мечети Аль-Кутубия», по данным сайта Международного общества Черчилля, перешла по наследству к его сыну, который в 1950-м продал ее коллекционеру из Небраски. Тот продал работу финансисту, коллекционеру и кинопродюсеру Норману Дж. Хикману — владелец дважды выставлял ее на обозрение публики, в 1965-м и 1970-м. После смерти коллекционера картина перешла к его второй жене, а затем — к ее дочери, которая хранила «Минарет мечети Аль-Кутубия» в шкафу в течение 15 лет. В итоге полотно выкупил антиквар из Нового Орлеана, который продал его за цену, не дотягивавшую до $3 млн.

К семье Джоли картина попала в 2011 году, ее приобрели на аукционе — сумма покупки не называется.

На картине, выполненной в жанре пейзажа и стиле постимпрессионизма, изображен закат над самой крупной в Марракеше мечетью XII века. Предполагают, что Черчилль мог написать ее после Касабланской конференции, которая проходила в январе 1943 года, вдохновившись видами Марокко.

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«Минарет мечети Аль-Кутубия», 1943 год «Минарет мечети Аль-Кутубия», 1943 год
«Пруд с золотыми рыбками в Чартуэлле», 1932 год «Пруд с золотыми рыбками в Чартуэлле», 1932 год
«Натюрморт», 1930 год «Натюрморт», 1930 год
«Гобелены Мальборо во дворце Бленхейма», 1928 год «Гобелены Мальборо во дворце Бленхейма», 1928 год
&laquo;Поле тюльпанов&raquo;, 1932 год &laquo;Поле тюльпанов&raquo;, 1932 год

Живописные работы Уинстона Черчилля никогда раньше не продавались за столь внушительную сумму. В 2017 году на аукционе Sotheby's, например, его последняя работа «Бассейн с золотыми рыбками в Чартвелле» (1962 год) ушла с молотка за $473 тыс. Другая работа — с тем же названием, но датированная 1932 годом, была продана на торгах Sotheby's в 2014 году за £1,8 млн в 2017 году.

В январе 2021 года нынешний рост цен на живописные работы политика эксперты объяснили популярностью сериала «Корона» о жизни королевской семьи Великобритании. Они полагают, что Уинстон Черчилль в исполнении актера Джона Литгоу вызвал у зрителей симпатию, что спровоцировало рост интереса к его произведениям. «Корона» вдохнула жизнь в фигуры британских политических деятелей и сделала их более человечными», — предположил эксперт Sotheby's Саймон Хакер в беседе с The Telegraph.

Политик увлекался не только живописью, но и с литературной деятельностью — в 1953 году он удостоился Нобелевской премии по литературе. В молодости Черчилль также был военным корреспондентом и делал репортажи для британских газет с полей сражения в Индии, Африке, на Кубе. Всего Черчилль издал семь книг по истории Великобритании в XX веке, а также один художественный роман. В 1930 году в возрасте 56-ти лет он написал автобиографию «Моя ранняя жизнь».

Живописью Уинстон Черчилль занялся в 1915 году, в разгар Первой мировой войны, в возрасте 40 лет. В тот момент он уже побывал на посту министра внутренних дел и был снят с должности Первого лорда Адмиралтейства за поражение в Дарданелльской операции. За свою жизнь он создал более 500 картин и стал Почетным членом Королевской академии художеств.

Его работы были выставлены не только в Великобритании, но и в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии.

По свидетельствам историков, в занятиях живописью Черчилль искал утешение после морального поражения, когда его отстранили от престижной должности и перевели на службу в провинцию, на пост канцлера герцогства Ланкастер. Тогда Черчилль вместе с супругой переехали в загородный дом Хоу Фарм, вблизи Годалминга, который они арендовали на летний период.

Супруга его брата Гвендолин в то время увлеклась акварелью и предложила приунывшему родственнику разделить с ней это хобби. По признанию самого Черчилля. до этого он никогда не брал в руки кисть и не проявлял к живописи никакого интереса, хотя в детстве он мог видеть дома картины известных мастеров из коллекции предка Джона Черчилля, 1-го герцога Мальборо. В нее входили полотна Рафаэля, Брейгеля Старшего, Рембрандта и Гольбейна Младшего. К занятиям живописью его пыталась привлечь и мать Дженни, увлекавшаяся рисованием. Она брала уроки у художницы Генриетты Уорд в Лондоне и на занятия приводила с собой маленького сына. Несколько картин она продала в Ирландии, одна из них выставлялась в Ирландском обществе изобразительных искусств.

Когда Черчилль обнаружил в себе талант живописца, Гвендолин подарила ему набор юного художника, который предназначался для ее шестилетнего сына, однако начинающему художнику-самоучке этого показалось мало. Он отправился в Лондон, в магазин на улице Пикадилли, где закупались многие известные художники от Тернера до Уистлера и Сарджента, а также сама королева Виктория, тоже увлекавшаяся живописью. Там Черчилль и приобрел все необходимое для рисования, а именно мольберт, холсты, скипидар и масляные краски.

По другой версии, все это Черчиллю подарила его супруга Клементина, когда он уже научился писать акварелью.

Черчилль рисовал пейзажи, натюрморты и портреты, в разных техниках и разными материалами. Среди его полотен можно встретить экзотические виды египетских пирамид и античных развалин, пейзажи Франции и Испании, архитектурные зарисовки интерьеров и портреты знакомых.

Большинство его картин хранится в частных собраниях или у потомков. Часть полотен принадлежит Национальному фонду Великобритании, а две работы выставлены в его мемориальном кабинете в одном из колледжей Кембриджского университета. Отдельные картины даже вошли в коллекции Королевской академии художеств и Галереи Тейт в Лондоне, Музея искусств в Далласе, Смитсоновского института в Вашингтоне и музея Метрополитен в Нью-Йорке.

Черчилль также опубликовал теоретическую работу по искусству «Живопись как приятное времяпрепровождение», в которой рассказал о своих опытах рисования. По утверждениям историков, несмотря на отсутствие большого таланта в живописи, Черчиллю удалось стать известным художником еще до того, как он прославился в качестве мирового политического лидера. Помочь ему в этом могли связи с другими художниками и природная коммуникабельность, полагают они.