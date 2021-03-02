Хранитель острова: где принца Филиппа почитают как божество

Жители острова Танна, относящегося к архипелагу Новые Гебриды в Тихом океане, узнали, что человек, которого они почитают как божество, болен и находится в госпитале. Речь идет о 99-летнем принце Филиппе, герцоге Эдинбургском — коренные обитатели острова, принадлежащего государству Вануату, верят, что супруг Елизаветы II — воплощение духа предков, которое призвано их оберегать. Теперь же до деревни Яонанен, где проживают 700 человек из 29 тыс., живущих на острове, дошло известие, что их хранитель, как минимум, никогда до них уже не доедет, рассказывает The New York Post.

Верования жителей деревни похожи на другие карго-культы, развившиеся после Второй мировой войны в Меланезии. Их последователи верят, что предметы обихода, созданные в технологически развитых обществах, посланы им богами — и предназначены именно для меланезийцев.

В случае с принцем Филиппом такие верования несколько преобразились — на острове Танна его сочли своим собственным хранителем в 1974 году.

Зимой 1974-го Елизавета II и принц Филипп в рамках королевского тура посещали Австралию, Новую Зеландию и Океанию — в частности, они побывали на Соломоновых островах, в Папуа-Новой Гвинее и островах архипелага Новые Гебриды.

В столицу Вануату Порт Вила с борта яхты Brittania их доставляли на лодке. «Одним из гребцов, который вез их к берегу, был парень с Танна — шеф Джек, — рассказал The New York Post бывший представитель Букингемского дворца Дики Арбитер. — Он решил, что Филипп — воин из давних времен, который спустился с гор и отправился в Англию, чтобы найти себе невесту. Невестой была королева, так что его сочли богом». Вскоре после этого слухи до Танна дошли слухи о появлении воина-хранителя острова.

«С точки зрения верующих, он не англичанин, а житель их острова, — объяснил изданию антрополог Керк Хаффман. — Его дух, проходящий через череду воплощений, происходит из их народа». Правда, по словам повзрослевшего шефа Джека, принц Филипп — все же именно божество. «Он бог, а не человек, — говорил он в интервью изданию Christian Science Monitor в 2007 году. — Иногда мы слышим его голос, но не можем увидеть его».

Верующие хранят небольшую коллекцию подарков от принца Филиппа. Среди них, например, есть выцветшая фотография, на которой он стоит в костюме с бойцовской палкой, которую жители Вануату используют, в частности, чтобы забивать диких свиней. Также у них есть снимок, на котором герцог запечатлен вместе с представителями делегации с Танна, посетившей его в 2007 году в Виндзорском замке. По словам Керка Хаффмана, между «божеством» и его почитателями установилось «огромное взаимное уважение».

Кстати, распространилось оно и на сына герцога Эдинбургского принца Чарльза, который провел на Вануату в 2018 году четыре дня. Тогда он получил от одного из почитателей своего отца резную трость.

«Это для вашего отца, чтобы помочь ему ходить, потому что он очень старый», — сказал принцу Чарльзу представитель коренного народа Танна Джимми Джозеф.

Как предположил Керк Хаффман в разговоре с The New York Post, известие о его недомогании должно было погрузить народ Танна в печаль. «Будут ритуальные причитания, а также серия танцев, которые иллюстрируют элементы истории острова», — рассказал он изданию.

По мнению же Жана-Паскаля Уахе из Туристического центра Вануату, островитяне верят, что дух Филиппа вернется в Танна. А в будущем жители острова будут поклоняться наследнику герцога — принцу Чарльзу.