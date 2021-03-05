«Непонятно, что включено»: как в России будут вводить all inclusive

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко в среду поручил Ростуризму разработать отечественный аналог системы «все включено», которой завлекают туристов турецкие отели — она подразумевает безлимитный доступ к еде и алкогольным напиткам за фиксированную цену, которую отдыхающие платят за проживание. Некоторые отели в Краснодарском крае, в Крыму и в Подмосковье уже работают по такой системе, однако пока она не регламентирована, поэтому каждый отель трактует ее по-своему:

где-то под all inclusive подразумевают пятиразовое питание, где-то — круглосуточный доступ к еде и напиткам, причем в каких-то случаях тариф включает алкоголь, а в других он идет за отдельную плату, поясняют необходимость стандартизации в Ростуризме.

«Система «все включено» давно зарекомендовала себя в мире, особенно у российских путешественников на морских курортах, — приводит ТАСС комментарий Ростуризма, в котором намерены разделить стандарт на две категории «все включено» и «ультра все включено» — для повышения знания туристов о качестве продукта, который им будет предлагать отель. — Уверены, что это будет популяризировать данный вид отелей, особенно среди семейных путешественников».

Однако система all inclusive, которая была разработана турецкими отелями, расположенными на побережье, лишенном других развлечений и ресторанов, изначально была направлена на обеспечение досуга туристов, которые приезжали целенаправленно на море и не знали, чем там еще можно заняться, так что переносить ее на российскую почву нецелесообразно, считает Игорь Бухаров, президент Федерации рестораторов и отельеров России.

«Эта идея появилась в турецких отелях, где некуда было выйти поесть — в Белеке, в Анталии, когда за территорией отеля нет никаких ресторанов, — пояснил Бухаров в беседе с «Газетой.Ru». — В остальной Турции — в Стамбуле, даже в курортном Бодруме — нет такого стандарта. Нет его ни в Европе — в Италии, Греции — ни в юго-восточной Азии».

По мнению эксперта, система all inclusive не нужна и в России, где на большинстве черноморских курортов есть возможность выйти за территорию отеля и посмотреть, что есть в городе, сходить в разные рестораны, расположенные на побережье.

Помимо того, введение такого стандарта вызовет трудности со снабжением в большинстве российских отелей и приведет к повышению цен, уверен Бухаров. «В Турции другое ценообразование, другое налогообложение, это аграрная страна, где три раза в год снимают урожай — это другие условия, которых нет в России», — добавил эксперт. Трудности, по его мнению, возникнут уже на этапе поиска единого определения стандарту all inclusive.

«В советских санаториях и пионерских лагерях был свой all inclusive — пятиразовое питание с полдником, называется. А что такое «все включено»? Сколько конкретно и чего включено? Как в отелях будут это определять? Туристы при бронировании сами могут спросить, как в конкретном отеле понимают all inclusive, что именно он включает в себя», — считает Бухаров.

Согласна с его точкой зрения и Майя Котляр, основатель и руководитель компании по индивидуальному туризму MAYEL Travel. «Отелей, способных сейчас внедрить эту систему, в России наберется порядка 10-15%, — отметила она в беседе с «Газетой.Ru». — И это обычно выглядит «тяп-ляп». У кого-то «все включено» — это трехразовое питание, у кого-то — пятиразовое, нет структуры и стандартов. Каждый отель сам их устанавливает». По словам Котляр, летом 2020 года отели Краснодарского края таким образом заманивали туристов с детьми, но турецкого качество, с которым ассоциируется all inclusive, туристы не получили.

По мнению эксперта, при внедрении стандарта цена на размещение в таких отелях вырастет на 20%, притом, что летом 2020 года, в условиях закрытых границ, отели Краснодарского края и так поднимали цены на фоне повышенного спроса. Ожидать похожей ситуации можно и в 2021 году, если границы с курортными странами не будут открыты до летнего сезона.

Кроме того, отели могут столкнуться со сложностями в поставках продуктов, из-за чего не будут соответствовать обещанному стандарту, предупреждает Майя Котляр. «Есть риск, что при сравнении наших стандартов с турецкими отдыхающих может ждать разочарование, — добавляет она. — Однако если мы хотим развивать семейный сегмент на Черном море, такую систему придется внедрять более масштабно. И хорошо, если будут единые стандарты».

По словам эксперта, приведение отелей к единому стандарту будет небыстрым и займет от 3 до 5 лет. Не менее важно решать проблему строительства дополнительных отелей, уверена Котляр. «Сегмент семейных отелей 4-5 звезд в России крайне ограничен. Строительство отелей дело небыстрое, но айсберг сдвигается», — отмечает она.

Системная работа — подготовка кадров, развитие инфраструктуры — нужна и в области общественного питания, считает Екатерина Шаповалова, автор-методист проекта «Гастрономическая карта России».

«All inclusive — это огромная индустрия, технологии, которые и превращают эту востребованную категорию приема гостя в работающую как часы машину. У нас основная проблема в развитии российской региональной кухни — это отсутствие линейки производства местных региональных продуктов для сферы HoReCa, — отмечает эксперт. — У нас очень крутые блюда региональные так и застряли на домашних кухнях, а нужно заниматься их коммерциализацией».

По мнению Шаповаловой, в создании российского стандарта важно учесть наличие в меню блюд российской региональной кухни, использование региональных продуктов, региональную айдентику, начиная от элементов униформы персонала, заканчивая посудой и бумажной салфеткой на столе. «В этом ценность и конкурентное преимущество каждого региона, — уверена Шаповалова. — Представьте, что вы проснулись накануне Нового года в отеле где-то в регионе, пошли на завтрак и тут же поняли, что находитесь в России, а еще лучше — угадали, в каком именно регионе».