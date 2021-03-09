Пиар-ход или обрушение декораций: что думают в России о жалобах Меган Маркл на расизм

Интервью, которое дали 7 марта телеведущей Опре Уинфри принц Гарри и Меган Маркл, на телеканале CBS посмотрели, как сообщает Variety, 12,3 млн человек. Однако это лишь первые подсчеты – цифра станет гораздо больше, когда к ней прибавят зрителей, ознакомившихся с откровениями герцога и герцогини Сассекских в интернете. Пока исследователи зрительского поведения подводят итоги, мир ждет реакции Букингемского дворца на заявления о расизме и отсутствии поддержки, сделанные во время беседы. СМИ сообщают, что в официальной резиденции королевы Великобритании Елизаветы II идут «кризисные переговоры».

Мир разделился на тех, кто поддержал герцогов Сассекских, назвав их действия отважными, и тех, кто отнесся к интервью скептически, увидев в нем, скорее, попытку привлечь к себе внимание.

«Это был очень мягкое, «мыльное» интервью, выгодно показывающее Меган, — заявила, например, «Би-би-си» биограф королевской семьи Анна Пастернак. – Вопросы по поводу настоящего поведения Меган не задавались. Получилось просто упражнение в попытке поджечь дом Виндзоров».

Российский писатель Александр Цыпкин в беседе с «Газетой.Ru» предложил искать тех, кому это интервью принесет пользу. «Как было на самом деле, никто не знает, это и не имеет значения. Инфоповод — а именно, намек на бытовой расизм в британской королевской семье — используют все, кому это выгодно, а выгодно это многим, даже самой королевской семье, чтобы опровергнуть», — полагает писатель.

В интервью Меган Маркл и принца Гарри Александр Цыпкин увидел пиар-ход. «Боюсь оказаться человеком, который недооценивает благородство этой пары, но мне кажется, они сделали это для последующего привлечения внимания и конвертации внимания в деньги. Это не оправдывает проявления расизма, если они были. Мы меняемся медленно и когда-то придем к тому, что подобных противоречий не будет, но пока мы идем по этому пути», — уточнил он.

По мнению писателя, для принца Гарри и Меган Маркл разговоры о проявлениях расизма в Букингемском дворце — «это шанс о себе напомнить и вызывать сочувствие». «Политические противники Британии по-своему это используют, сторонники — по-своему, народ британский тоже как следует оторвется. Сам факт не имеет значения сегодня, имеет значение, кому более выгодна та или иная его интерпретация», — пояснил Цыпкин.

О том, что интервью Опре Уинфри послужило толчком для новых разговоров о непростых отношениях Меган Маркл и королевского двора Великобритании, рассказала и генеральный продюсер федерального спортивного телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки. «После того, как полыхнуло интервью, стало ясно: за 4-м сезоном про принцессу Диану можно снять сразу 6-й — о цвете кожи новых членов королевской семьи, о травле в британских СМИ недостаточно аристократичной Маркл и т.д.», — сообщила она «Газете.Ru».

Телеведущая напомнила, что королевский двор начал «стелить себе травку (а точнее, «мочить» Меган) еще за двое суток до эфира». «Вдруг стали просачиваться сведения о том, как актриса доводила своих сотрудников аж до слез», — объяснила Тина Канделаки. Однако она уверена: сама Елизавета II не будет принимать активного участия в борьбе двора с внуком и его женой. «Главный вывод: королеву играет свита. Особенно сейчас, когда Елизавете уже 94 года, и она не хочет тратить свои нервы на интриги родственников, политиков и уж тем более таблоидов», — заключила Тина Канделаки.

Для официального представителя МИД России Марии Захаровой интервью стало «обрушением декораций» — по ее мнению, оно отобразило, прежде всего, роль британских СМИ в освещении той или иной проблемы.

«Британский истеблишмент находится в сговоре с прессой, а пресса манипулирует общественным мнением, формируя соответствующее восприятие, которое может в принципе не совпадать с реальностью, даже противоречить ей», — сделала вывод из увиденного Мария Захарова на своей странице в Facebook. Она добавила, что «расизм не искоренен, а его жертвы подвергаются травле».

Адвокат дома Романовых Герман Лукьянов, между тем, в расизм в королевской семье не верит – в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он вообще призвал не вникать во внутрисемейные дела Виндзоров. «Я оцениваю очень высоко нынешнее состояние королевской семьи. Все отношения, которые возникают в королевской семье — это дело личное только семьи, — заявил Лукьянов. — Нет никакого обвинения. Это были высказаны идеи, мысли, которые относятся сугубо к семейным отношениям этой великой семьи, и они должны быть урегулированы внутренне. Здесь нельзя быть судьей ни в коей мере, это личное дело членов королевской семьи».

Интервью принца Гарри и Меган Маркл вызвало сочувствие далеко не у всех. Российский блогер Лена Миро скептически восприняла жалобы пары на проявления расизма и равнодушия в Букингемском дворце. В своем блоге она дала герцогам Сассекским, проживающим в Калифорнии, свой совет: «Гарри и Меган срочно нужно приехать в Россию и чуть-чуть поработать. Зайти утром в метро, постоять в пятницу вечером в пробочке. Снять однушку в Бутово или в Марьиной роще. <...>. Вот тогда, как мне кажется, все мысли о суициде покинут головку 40-летней тетки. Главное, чтобы Гарри не спился — бабушка с ним мало общается, вот ведь трагедь!»