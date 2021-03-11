Гарри и Меган разбудили противников монархии

Интервью принца Гарри и Меган Маркл американской телеведущей Опре Уинфри вызвало рост популярности хэштега #AbolishTheMonarchy (#ОтменитьМонархию) в Twitter. Под ним ирландцы радуются, что их страна не должна почитать королевскую семью Великобритании, а люди африканского происхождения напоминают о долгом периоде колониализма. Среди постов можно также обнаружить фотографии, напоминающие о знакомстве принца Эндрю с финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном, снимки дяди Елизаветы II принца Эдварда, вскидывающего руку в нацистском приветствии, и возмущенные высказывания по поводу того, что Виндзоры остаются «паразитами», живущими за счет казны.

Тем временем в Австралии вновь начались разговоры о том, что страна должна отказаться от подчинения британской монархии и перейти к республиканской форме государственного правления. Бывший премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл, беседуя с журналистами через два дня после выхода интервью принца Гарри и Меган Маркл, заявил, что близится время перемен.

«Главой нашего государства должен быть гражданин Австралии, это должен быть один из них, а не королева или король Соединенного Королевства, — сказал Малкольм Тернбулл в эфире телекомпании ABC TV. — Мы должны так гордиться нашей страной и нашими соотечественниками и соотечественницами, что мы должны сказать: только австралиец должен быть главой государства. Только австралиец должен быть премьер-министром — так в чем разница?»

Бывший глава кабинета министров, занимавший этот пост с 2015 по 2018 год, уточнил, что королева Великобритании Елизавета II в Австралии по-прежнему пользуется огромной популярностью — но, по его словам, британскую монархию в его стране любят только благодаря ей, и австралийцы — «больше елизаветинцы, чем монархисты».

И когда британский престол займет ее наследник принц Чарльз, для страны наступит время перемен.

«После окончания правления королевы для нас наступит время сказать: «Окей, мы миновали этот водораздел — и действительно ли мы хотим, чтобы любой, кто становится главой государства в Великобритании, король или королева, автоматически становится и нашим главой государства?» — отметил бывший премьер-министр Австралии.

Главой Австралии считается британский монарх, поскольку страна входит в число стран Британского Содружества, состоящего из 54 независимых государств. В 1999 году здесь прошел референдум, на котором стоял вопрос о выходе из Содружества — и тогда 54% австралийцев высказались против.

Малкольм Тернбулл, однако, последовательный противник правления британских монархов его государством. В 2016 году, когда он находился на посту премьер-министра, семеро из восьми глав австралийских штатов подписали петицию с призывом изменить форму правления Австралии на республиканскую. Подпись под документом не поставил только премьер-министр Западной Австралии Колин Барнетт, объяснивший, что хотя он тоже выступает за превращение страны в республику, момент был выбран неудачный.

Лидера австралийского Республиканского движения Питера Фицсимонса подписание петиции, однако, вдохновило. «Никогда еще звезды Южного Креста не выстраивались так, чтобы указать на восход новой республиканской эры для Австралии», — заявил он, подразумевая, что созвездие Южного Креста изображено на флаге страны. Тогда Фицсимонс выступал за новое всенародное голосование по вопросу отказа от монархии — он надеялся назначить его на 2020 год.

Малкольм Тернбулл, тогдашний глава правительства, однако, считал, что референдум надо отложить до конца правления Елизаветы II. «Мое личное мнение — что следующая возможность провести референдум появится после окончания царствования королевы», — говорил он.

А вот премьер-министр Южной Австралии Джей Уэзерхилл, напротив, полагал, что проголосовать по поводу отказа от монархии нужно при жизни Елизаветы II — это будет проявлением уважения. «Я думаю, это то, где она должна председательствовать, и сделать это в элегантной и экспертной манере, в которой она держалась в качестве главы Австралии, — сказал Уэзерхилл в эфире ABC. — То есть когда мы думаем об этом — что мы имеем в виду? Мы ждем, пока она умрет? Я бы сказал, что было бы гораздо более уважительно дать ей возможность проконтролировать этот переход [к республиканскому правлению]».