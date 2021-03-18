Новая эра: Билли Айлиш восхитила соцсети

Певица Билли Айлиш произвела фурор в соцсетях, опубликовав фотографию с новым цветом волос. Из черно-зеленого омбре она перекрасилась в классическую платиновую блондинку. «Ущипните меня», — подписала радикально изменившая имидж исполнительница свой снимок в Instagram. И набрала за 19 часов более 17 млн лайков.

Видео в том же образе, которое также опубликовала Билли Айлиш, набрало еще больше – 21 млн. Короткий ролик, на котором можно различить не только певицу, но и оборудование для киносъемок, артистка подписала: «Вы правильно подумали?» На основании этого издание New York Post, сделало вывод, что классический образ со светлыми волосами и застегнутой на все пуговицы обтягивающей кофточке – часть нового проекта Билли Айлиш.

В комментариях к постам артистки звучит восхищение – фанатам смена имиджа понравилась. Поддержали ее и знаменитости – новую стрижку Билли Айлиш одобрили актрисы Яра Шахиди, Скай Джексон и Джамила Джамиль.

Для фанатов, которые пристально следили за творчеством и высказываниями Билли Айлиш, смена имиджа не должна была стать неожиданностью – она и раньше говорила о том, что намерена скорректировать стиль.

В декабре прошлого года Билли Айлиш заявила в своих Instagram-сториз, что фанаты не дождутся нового альбома – а предыдущий вышел почти за два года до того, — если не перестанут обсуждать ее внешний вид. «Я готовлю вам чертов альбом, — написала певица. – Он не выйдет, если вы продолжите потешаться над моими волосами».

Она добавила, что откажется от черно-зеленых волос после выхода документального фильма «Билли Айлиш: Слегка размытый мир». Релиз состоялся в феврале 2021 года. «Я открою для вас новую эру, — пообещала Билли Айлиш. – У меня есть пара объявлений».

Когда в декабре 2019 года Google опубликовал список самых частых запросов, оказалось, что среди знаменитостей, которых считают иконами стиля, больше всего пользователей интересовал именно имидж Билли Айлиш. Определяющими элементами ее стиля стали черно-зеленые волосы и объемная мешковатая одежда, скрывающая фигуру. Билли Айлиш выходила на красные дорожки церемоний и другие ответственные мероприятия в просторных пижамах модных домов Gucci, Chanel, Louis Vuitton и Burberry, украшенных соответствующими логотипами.

Во многих интервью Билли Айлиш объясняла, что носит мешковатую одежду, потому что стесняется своего тела – в частности, большого размера груди. Так, в мае 2019 года в рекламном ролике Calvin Klein певица признавалась: при помощи просторной одежды она добивается того, чтобы ее не воспринимали как сексуальный объект.

«Вот, почему я ношу мешковатые вещи. Никто не может составить своего мнения, потому что они не видели, что под ней», — говорила певица и добавляла, что благодаря этому никто не может сказать, что она слишком толстая или что у нее слишком большой зад.

В интервью изданию Dazed в том же 2019-м певица жаловалась, что и сама раньше старалась не разглядывать свое тело, однако этот период закончился. «В прошлом году был момент, когда я была в обнаженном виде и не смогла узнать свое тело, потому что не видела его какое-то время, — признавалась Билли Айлиш. – Иногда я на него смотрела и думала: «А чье это тело вообще?» Сейчас я не то, чтобы люблю свое тело – но я немного более нормально к нему отношусь».

Тогда, в 2019-м, Билли Айлиш говорила, что не планирует менять стиль, потому что фанаты ее осудят. «Если бы я надела куда-то платье, меня бы возненавидели, — предполагала она. – Люди бы говорили: «Ты изменилась, как ты смеешь делать то, против чего протестуешь?» По словам певицы, однако, ее одежда – не выражение протеста. «А я просто ношу то, что хочу, — продолжала она. – И если наступит день, когда я подумаю: «Знаете, что, сейчас я чувствую себя комфортно со своим животом, и я хочу его показывать», мне должно быть это позволено».